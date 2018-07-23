9 районов Приморья получат новые музыкальные инструменты

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры получат субсидию из краевого бюджета в 2018 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поручение оказать содействие муниципальным образованиям в приобретении музыкальных инструментов ранее дал глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Как рассказали в краевом департаменте культуры, финансирование из краевого бюджета получат девять муниципальных образований. Общая сумма субсидии – 4,1 миллиона рублей.

«Распределение средств по муниципалитетам предусматривалось в зависимости от их потребности в музыкальных инструментах и художественном инвентаре. Сейчас на территориях оформляют все необходимые документы», – отметили в ведомстве.

В число населенных пунктов, которые получат субсидию, вошли Октябрьский, Черниговский, Пожарский, Пограничный, Кавалеровский муниципальные районы, а также Находкинский, Арсеньевский, Лесозаводский городские округа и ЗАТО Фокино.

Напомним, в рамках рабочего визита в детскую школу искусств в Арсеньеве в начале этого года Андрей Тарасенко обратил внимание на качество инструментов.

«Необходимо обновлять музыкальные инструменты, подавайте заявки на софинансирование из краевого бюджета, будем помогать», – заявил тогда руководитель Приморья.

Глава региона также договорился с Правительством России о направлении Приморью федерального финансирования на укомплектование школ и детских садов музыкальными инструментами. Заявка от региона с потребностью от муниципалитетов уже направлена.

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Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.