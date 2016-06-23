В Приморье собираются открыть филиал Русского музея

Вопрос о создании в Приморье филиала Государственного Русского музея обсудили губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и директор учреждения культуры Владимир ГУСЕВ в Санкт-Петербурге, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Поручение создать в Приморье филиалы государственных музеев дал президент России Владимир ПУТИН. Владимир Миклушевский в рамках визита в Санкт-Петербург лично посетил музей и пообщался с его руководителем.

«Мы очень серьезно относимся к реализации данного проекта, поскольку он может сыграть важную роль в политике «мягкой силы» России», - отметил губернатор в разговоре с директором Русского музея.

«Мы готовы к сотрудничеству. В Русском музее - крупнейшее в мире и в России собрание национального изобразительного искусства. Мы делаем около 40 выставок в год. Недавно открыли в Казани культурно-выставочный центр. Если делать, то основательно», - обозначил директор учреждения.

Как отметил Владимир Гусев, рамочное соглашение об открытии филиала планируется подписать уже в конце этого года, но практическая работа ведется уже сегодня.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что несколько вариантов помещений для музея краевая администрация уже подобрала. Это залы в самом центре города напротив будущего филиала Эрмитажа. Тем не менее вопрос требует детальной проработки представителями музея.

«Прежде чем говорить с арендаторами, мы бы хотели чтобы ваши специалисты посмотрели, насколько помещения подходят для музейной деятельности», - акцентировал глава края.

Стороны договорились, что параллельно с организационными мероприятиями в Приморье может быть сначала открыт виртуальный филиал музея - международный просветительский проект, воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собрания русского изобразительного искусства самой широкой аудитории.

«Также хотелось бы провести временную выставку Русского музея на базе Приморской картинной галереи, по такому принципу мы сейчас экспонируем выставку Третьяковской галереи. Это возможно организовать уже в конце года», - обозначил глава Приморья.

Досье "Золотого Рога": Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства, авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет: с X по ХХI века.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.