Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье собираются открыть филиал Русского музея
Вопрос о создании в Приморье филиала Государственного Русского музея обсудили губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и директор учреждения культуры Владимир ГУСЕВ в Санкт-Петербурге, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Поручение создать в Приморье филиалы государственных музеев дал президент России Владимир ПУТИН. Владимир Миклушевский в рамках визита в Санкт-Петербург лично посетил музей и пообщался с его руководителем.
«Мы очень серьезно относимся к реализации данного проекта, поскольку он может сыграть важную роль в политике «мягкой силы» России», - отметил губернатор в разговоре с директором Русского музея.
«Мы готовы к сотрудничеству. В Русском музее - крупнейшее в мире и в России собрание национального изобразительного искусства. Мы делаем около 40 выставок в год. Недавно открыли в Казани культурно-выставочный центр. Если делать, то основательно», - обозначил директор учреждения.
Как отметил Владимир Гусев, рамочное соглашение об открытии филиала планируется подписать уже в конце этого года, но практическая работа ведется уже сегодня.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что несколько вариантов помещений для музея краевая администрация уже подобрала. Это залы в самом центре города напротив будущего филиала Эрмитажа. Тем не менее вопрос требует детальной проработки представителями музея.
«Прежде чем говорить с арендаторами, мы бы хотели чтобы ваши специалисты посмотрели, насколько помещения подходят для музейной деятельности», - акцентировал глава края.
Стороны договорились, что параллельно с организационными мероприятиями в Приморье может быть сначала открыт виртуальный филиал музея - международный просветительский проект, воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собрания русского изобразительного искусства самой широкой аудитории.
«Также хотелось бы провести временную выставку Русского музея на базе Приморской картинной галереи, по такому принципу мы сейчас экспонируем выставку Третьяковской галереи. Это возможно организовать уже в конце года», - обозначил глава Приморья.
Досье "Золотого Рога": Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства, авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет: с X по ХХI века.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту
- Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке
- Владивосток на пять дней окунется в жгучие страсти
- Специально к ВЭФ-2018 во Владивостоке приурочено проведение уникальных культурных событий
- Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках IV Восточного экономического форума
Новости раздела
- Блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из США сыграет концерты в Хабаровске, Находке и Владивостоке
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- "Что такое пластинка? Разбил, и нет ее…"
- Киномеридианы вновь пролегли через Владивосток
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту
- Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
- Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
Drinking coffee right in your home while you’re making money through trading has never been this good. Want to know about it? Google Superior Trading System.