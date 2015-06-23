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Танцевальный сезон закрылся "Звездами Приморья"
21 июня, во Владивостоке в 25-й раз прошел традиционный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2015", который собрал на паркете FESCO Hall сильнейшие танцевальные дуэты со всего Дальнего Востока. Как сообщает газета «Золотой Рог», организаторами соревнований выcтупили Федерация танцевального спорта Приморского края¸ Детская общественная организация Владивостока "Созвездие улыбок" и администрация Приморского края.
История фестиваля насчитывает четвертьвековую историю – турнир "Звезды Приморья" традиционно закрывает танцевальный сезон и в рамках соревновательной программы проходят чемпионаты и первенства Приморского края и Дальневосточного федерального округа в разных возрастных группах. Для оценки мастерства исполнения латиноамериканских и европейских танцев во Владивостоке собрались судьи со всего Дальневосточного региона, а также из центральных регионов России.
Один из крупнейших турниров Дальневосточного региона по спортивным бальным танцам собрал более 400 танцевальных дуэтов из разных уголков Дальнего Востока. Основная борьба развернулась между приморскими и хабаровскими парами.
В открытом первенстве Приморского края среди детских танцевальных дуэтов (7-9 лет) первыми стали Владимир МАРТЫНЕНКО и Дарья ПУГАЧЕВА (ТСК "Улыбка").
Открытое первенство между юниорами в латиноамериканской программе выиграли гости и Хабаровска – Даниил ПРОКЛОВ и Анастасия ХОЛОЩАК (ТСК "Созвездие"). На втором месте – воспитанники "Улыбки" Игорь КЛИНСКИЙ и Елизавета БЕЛОНОГОВА. Эта пара, кстати, в настоящий момент представляет Приморский край на международном турнире в Сочи. В группе танцоров 14-15 лет в латиноамериканской программе первыми стали Денис ЖЕЛЕЗНЫЙ и Елизавета СИН (ТСК "Радость", Владивосток).
Молодежные танцевальные дуэты приняли участие в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое прошло в рамках фестиваля. Лучшими на Дальнем Востоке в европейской программе танцев стали Никита ТЕРЕШИН и Полина ПУСТОВАЛОВА (ТСК "Улыбка"). В латиноамериканской программе первое место – у пары из ТСК "Торнадо" (Владивосток) Владислава СТЫЦЮК и Дианы ПОПИНАКА.
Жаркие танцевальные баталии разгорелись и среди взрослых танцоров 19 лет и старше – в этой возрастной категории прошел открытый Чемпионат Приморского края по латиноамериканской программе танцев.
Чемпионами Приморского края стали Сергей ПАНЧЕНКО и Наталья ЗАКРЕВСКАЯ из Владивостока (ТСК "Торнадо-Дэнс"). Кстати, этой же паре принадлежит и кубок победителей фестиваля прошлого года.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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