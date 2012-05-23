www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

В Дальнегорск приедет группа IOWA

23 Мая 2012, 20:07 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 23 мая, ZRPRESS. Восходящие звезды российской эстрады дадут концерт на стадионе Дальнегорска. 23 июня 2012 года на стадионе «Темп» пройдет четырехчасовой концерт, в ходе которого выступят лучшие группы Дальнего Востока - «Абордаж» и Rock City&Gordon Warash, а также специальный гость концерта – группа IOWA из Санкт-Петербурга.

Для дальнегорцев это станет грандиозным событием, подобных мероприятий здесь еще не было. Хотя живую музыку здесь любят, и с удовольствием ходят на концерты живой музыки. За последние годы здесь побывали с концертами группы «Coin», «Zabriskie Point», «Иван Панфиlove», «Белый Орел», а также исполнители, звезды первой величины российской эстрады: Вилли ТОКАРЕВ, Людмила СЕНЧИНА, братья РАЙЧЕНКО. А в феврале этого года здесь выступил один из лучших гитаристов мира Реми БУШЕ. Организатор всех этих мероприятий - Татьяна ЛУЗАНОВА дала небольшое интервью о предстоящем событии:

- Как пришла идея такого масштабного мероприятия?

- Мы еще в прошлом году хотели сделать своеобразный подарок выпускникам наших школ, организовать рок-концерт под открытым небом. Но немного опоздали с предложением, поэтому пришлось от идеи отказаться.

- Концерт будет адресован исключительно выпускникам?

- Я уверена, что репертуар будет интересен людям всех поколений. В первой части концерта в исполнении владивостокских групп «Абордаж» и Rock City&Gordon Warash прозвучит классика рока, кавер-версии известнейших произведений из репертуара «монстров» рока начиная с 80-х годов. Но главным событием должно стать выступление группы IOWA. Это сравнительно новая группа, они организовались в 2009 году в Белоруссии, в 2010 переехали в Санкт-Петербург, и теперь – желанные гости на самых известных площадках страны. Ребята часто играли в качестве сессионных музыкантов на студиях, выступали на Красной площади, на стадионе «Лужники» в Москве и Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Катя Иванчикова, вокалистка IOWA, пела в мюзикле «Пророк». А их клипы «Простая песня» и «Мама» прочно вошли в хит-парады на MTV, МУЗ-ТВ, RU-TV, Russian Music Box, A-one и ELLO. Кто видел живые выступление IOWA утверждает: что их энергетика способна раскачать любую аудиторию. Поэтому мы приглашаем на концерт всех без исключения, всех кто любит хорошую музыку и хочет отдохнуть, зарядиться эмоциями. Это будет музыка для всех поколений.

- Концерт платный?

- Да, стоимость билета – 700 рублей. Но для выпускников будут и подарки. Выпускникам-2012, окончившим на 4 и 5, предусмотрена скидка 50%, медалистам - вход бесплатный (при предъявлении соответствующих документов).

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru