В Дальнегорск приедет группа IOWA

ПРИМОРЬЕ, 23 мая, ZRPRESS. Восходящие звезды российской эстрады дадут концерт на стадионе Дальнегорска. 23 июня 2012 года на стадионе «Темп» пройдет четырехчасовой концерт, в ходе которого выступят лучшие группы Дальнего Востока - «Абордаж» и Rock City&Gordon Warash, а также специальный гость концерта – группа IOWA из Санкт-Петербурга.

Для дальнегорцев это станет грандиозным событием, подобных мероприятий здесь еще не было. Хотя живую музыку здесь любят, и с удовольствием ходят на концерты живой музыки. За последние годы здесь побывали с концертами группы «Coin», «Zabriskie Point», «Иван Панфиlove», «Белый Орел», а также исполнители, звезды первой величины российской эстрады: Вилли ТОКАРЕВ, Людмила СЕНЧИНА, братья РАЙЧЕНКО. А в феврале этого года здесь выступил один из лучших гитаристов мира Реми БУШЕ. Организатор всех этих мероприятий - Татьяна ЛУЗАНОВА дала небольшое интервью о предстоящем событии:

- Как пришла идея такого масштабного мероприятия?

- Мы еще в прошлом году хотели сделать своеобразный подарок выпускникам наших школ, организовать рок-концерт под открытым небом. Но немного опоздали с предложением, поэтому пришлось от идеи отказаться.

- Концерт будет адресован исключительно выпускникам?

- Я уверена, что репертуар будет интересен людям всех поколений. В первой части концерта в исполнении владивостокских групп «Абордаж» и Rock City&Gordon Warash прозвучит классика рока, кавер-версии известнейших произведений из репертуара «монстров» рока начиная с 80-х годов. Но главным событием должно стать выступление группы IOWA. Это сравнительно новая группа, они организовались в 2009 году в Белоруссии, в 2010 переехали в Санкт-Петербург, и теперь – желанные гости на самых известных площадках страны. Ребята часто играли в качестве сессионных музыкантов на студиях, выступали на Красной площади, на стадионе «Лужники» в Москве и Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Катя Иванчикова, вокалистка IOWA, пела в мюзикле «Пророк». А их клипы «Простая песня» и «Мама» прочно вошли в хит-парады на MTV, МУЗ-ТВ, RU-TV, Russian Music Box, A-one и ELLO. Кто видел живые выступление IOWA утверждает: что их энергетика способна раскачать любую аудиторию. Поэтому мы приглашаем на концерт всех без исключения, всех кто любит хорошую музыку и хочет отдохнуть, зарядиться эмоциями. Это будет музыка для всех поколений.

- Концерт платный?

- Да, стоимость билета – 700 рублей. Но для выпускников будут и подарки. Выпускникам-2012, окончившим на 4 и 5, предусмотрена скидка 50%, медалистам - вход бесплатный (при предъявлении соответствующих документов).

«Золотой Рог».