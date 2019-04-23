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Новая книга об Арсеньеве сделала его ближе и значимее
В издательстве «Валентин» вышла в свет уникальная книга «В.К. Арсеньев. 1872-1930 гг. Биобиблиографический указатель»
В издательстве «Валентин», при спонсорском участии Валентина ПАКА, председателя Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), вышла в свет уникальная книга «В.К. Арсеньев. 1872-1930 гг. Биобиблиографический указатель». Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького проделала огромную работу для того, чтобы это событие состоялось. Для этого потребовалось почти 10 лет.
«Созвучен времени. Библиография - как биография» - под таким девизом 19 апреля состоялась презентация книги в краевой библиотеке им. А.М. Горького. Это издание включает 2060 биобиблиографических записей, которые охватывают весь жизненный путь нашего всемирно известного земляка, выдающегося исследователя, писателя Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА.
Здесь представлены описание его произведений, опубликованных в России и за рубежом; литература (книги, статьи, авторефераты диссертаций, впервые – изданные биобиблиографические пособия разных лет). А также текстовые справки, история создания каталога личной библиотеки путешественника и так далее.
Большую помощь в обработке записей de visu, пополнения списка литературы оказали сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск), внесли свой вклад также Сахалинская, Магаданская, Амурская областные библиотеки, Камчатская краевая.
- Эту книгу ждали давно, причём не только учёные - говорит Валентин Пак, известный издатель, ответственный за выпуск. - Такой полноформатный указатель необходим для всех, кто интересуется жизнью и деятельностью этого удивительного человека, настоящего сподвижника. Книга помогает по-новому взглянуть на «вехи» судьбы Арсеньева, его научных путешествий по дальневосточным землям. Считаю, этот биобиблиографический указатель должен быть в каждой библиотеке региона ».
В завершении презентации книга «В.К. Арсеньев. 1872-1930 гг. Биобиблиографический указатель» была передана в дар научным и публичным библиотекам Владивостока. В ближайшее время она появится во всех районных библиотеках Приморского края.
Фото Александры КИМ. На фото: Валентин Пак во время презентации книги «В.К. Арсеньев. 1872-1930 гг. Биобиблиографический указатель» в краевой библиотеке им. А. М. Горького.
Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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