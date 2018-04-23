Во Владивостоке на "Библионочи-2018" писатели и читатели искали будущее литературы в Приморье

Перспективы и тенденции развития литературы в Приморье обсудили писатели, поэты, журналисты и читатели на встрече во владивостокской молодёжной библиотеке «БУК», прошедшей 21 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018».

Гостями «БУКа» стали журналист, поэт, участник литературного общества «Серая лошадь» Сергей Нелюбин, писательница Татьяна Таран, поэт и главный редактор издательства «Альманах» Раиса Мороз, концептуальный автор и чтец Спартак Голиков, журналист Ольга Шипилова-Тамайо, главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке Андрей Островский.

Встреча вызвала интерес у людей разных возрастов и профессий, но большинство слушателей составила молодёжь.

Анонс встречи загадочно гласил: «Киберпанк, вестерн и романтический роман − какие книги напишут во Владивостоке в ближайшие годы». Но читателей интересовали не менее актуальные вопросы: что волнует сегодня писателей и поэтов Приморья, о чем они пишут.

Гостей же интересовало - знакома ли публика с творчеством местных поэтов и писателей. Один из вопросов на встрече, прошедшей в форме свободного обмена мнений, звучал так:

- Какая литература есть сегодня, и какие книги будут писать в ближайшем будущем?

- Какие угодно напишут, какие угодно уже и написали, - ответил Спартак Голиков. - Во Владивостоке литература существует, пример тому - фантастическая повесть «Владивосток-3000» о будущем нашего города в 3000 году.

- Приморская литература не существует сама по себе, литература существует, как одно целое, - возразил Андрей Островский. - Множество сюжетов мировой литературы отбились, ведь мы не поспеваем за прогрессом, не успеваем принять изменения. Например, на философское осмысление Первой Мировой войны лучшим авторам потребовалось по 10 лет. Время на философское осмысление явления необходимо и писателям, и читателям. Хотя писатели, конечно, осмысляют быстрее.

- Настоящая литература региональных рамок не имеет, - согласилась Ольга Шипилова-Тамайо. - И в центре, благодаря социальным сетям, есть интерес к нашей литературе. Подтверждением тому изданная мной книга «Владивосток и другие мужчины». Не мое издательство, а я, выступив в роли маркетолога, добилась продаж на столичном рынке.

Сергей Нелюбин выразил мнение, что больших шансов пробиться в Москву у приморских писателей нет - уровень не тот. По его мнению, локальное систематизированное литературное пространство у нас отсутствует - нет института. Приморская литература существует только условно.

В ходе обсуждения вопроса, живут ли в Приморье талантливые авторы, Татьяна Таран отступила от первоначального вопроса и поделилась своей точкой зрения о писательской деятельности:

- Писать может каждый. Когда ребёнок пишет первое сочинение в школе, он уже писатель.

Обсудили на встрече и популярность местных авторов в читательской среде, а также отметили «безынициативность» молодых.

Раиса Мороз призвала начинающих и подающих надежды писателей к сотрудничеству, а Татьяна Таран пригласила слушателей на презентацию своей новой книги «Никто не ангел». Она пообещала, что на презентации охотно ответит на вопросы о писательской деятельности и опыте написании цикла рассказов.

На встрече гости поделились, как относятся к произведениям местных авторов и обсудили, почему у читателя возникает недоверие к приморской литературе, и что смогло бы сблизить их с автором. Ответ прост - познакомить читателя с ещё неизвестным ему творчеством.

По замечанию одного из гостей, встреча была взаимно полезной: литераторы узнали мнение о своем творчестве, читатели – чем живет приморский писатель.

Фото из Инстаграма библиотеки "БУК".

Софья ЗИМА.