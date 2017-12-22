Во Владивостоке состоятся отчетные концерты ансамбля танца "Плясунья"

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края ансамбль танца "Плясунья" приглашает всех на свои праздничные отчетные концерты, которые состоятся в субботу, 23 декабря, в 16.00 и воскресенье, 24 декабря, в 12.00.

Праздничная программа будет насыщена яркими красочными номерами, которые уже давно полюбились зрителями. В репертуаре «Плясуньи» более 80 постановок. Ежегодно репертуар обновляется премьерами. И, конечно же, в этом году зрителей ожидают новые интересные танцы.

Художественный руководитель коллектива - Горбунова Юлия Николаевна.

Стоимость: от 350 до 400 руб.

Справки по тел. +7(423) 290-80-78.

Владивосток, пр-т Океанский, 43.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.