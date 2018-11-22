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Журналист из Приморья стал победителем Национальной литературной премии "Золотое перо Руси"

22 Ноября 2018, 11:30 | Приморье

Международный литературный конкурс «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» проводится под эгидой ООО «Содружество литературных сообществ»

Собственный корреспондент краевой газеты «Утро России» в Находке Валерий МАЛИНОВСКИЙ стал победителем международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» в номинации «Моя малая Родина».

За высокое литературное мастерство ему присвоено пожизненное звание «Серебряное Перо Руси» с вручением соответствующего удостоверения и сертификата с личным номером, а также памятного нагрудного знака из чистого серебра. В числе других победителей конкурса он занесён в почетный список обладателей званий.

Международный литературный конкурс «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» проводится под эгидой ООО «Содружество литературных сообществ». В числе 14 его учредителей - Госдума, Совет Федерации и два Союза писателей России. На этой раз участие в конкурсе приняли 30 тысяч человек из 70 стран мира. Он проводился по 15 номинациям. Требования к конкурсантам были весьма жёсткими. К примеру, работы, не соответствующие условиям Положения по тематике, объему, срокам размещения и другим параметрам не принимались к рассмотрению жюри без уведомления об этом автора. Этот конкурс стал не только одним из самых популярных, но справедливо признан элитарным среди писателей русскоязычного мира.

- Я участвовал в нём впервые, представив очерк «Ближе к зиме», в котором рассказал о состоянии приморской природы перед наступлением холодов и воздействии на неё человека. Главный герой литературного произведения - Медведь-Белогрудка со своей нелёгкой судьбой. Сначала зверь томился в неволе, потом всё же его выпустили на свободу, к которой оказался не приспособленным. А поэтому прижиться в лесу не смог, и снова побе-жал в город, поближе к человеку. Своим появлением зверь, конечно же, перепугал людей, и стражи порядка в результа-те были вынуждены его пристрелить. В очерке приводится современная статистика о примерном количестве в дикой природе белогрудых медведей, о том, как они охраняются законом. Сначала в нашей стране действовал запрет на их отстрел, потом его сняли. В последние годы в Приморском крае снова появилось Положение, согласно которому в перечень охраняемых диких животных внесён и белогрудый медведь. Но, к сожалению, как били его браконьеры, так и продолжают бить. Не раз приходилось слышать по ново-стям, как на границе таможенники задерживали иностранцев с контрабандными лапами или желчью белогрудых медведей. Отсылая очерк на конкурс, рассчитывал не более, чем на диплом лауреата, но жюри распорядилось иначе, - рассказал Валерий МАЛИНОВСКИЙ.    

Впервые за многовековую историю русской литературы, в России учреждена единственная литературная награда современности, охватывающая исторический и географический пласт литераторов, создающих произведения на русском языке. Главная её заслуга в том, что вручается она не за наличие проектов, а именно за творческие способности автора, истинный талант, поддержку лучших русских литературных традиций.

Это не первая литературная победа нашего земляка. К примеру, только в нынешнем году Валерий МАЛИНОВСКИЙ  отличился дважды. Награждён дипломом «Наследник Пришвина» по итогам Дальневосточного конкурса природо-охранной журналистики «Живая тайга». А два месяца назад стал дипломантом международного конкурса «Русский STIL 2018» в номинации «Публицистика, эссеистика и критика», проходившем в Германии.

- На Камчатке, моей малой родине, о моих литературных победах узнали из интернета, связались со мной, по-здравили и попросили выслать им копии всех моих дипломов и наград для оформления к дню моего рождения персональной выставки в читальном зале местной библиотеки. Приятно, что меня там помнят. Особо хотелось поблагода-рить за это Жанну ГЕРМАНОВИЧ, сотрудницу Ключевской библиотеки, за то, что она внимательно следит за творче-ством своих земляков, живущих за пределами Камчатки, - подытожил Валерий.

На фото: Валерий Малиновский, диплом победителя, нагрудный серебряный знак.

Владимир ФЁДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: природа  культура  Золотое перо Руси  конкурс  животные  приморье  литература 



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