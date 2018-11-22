Журналист из Приморья стал победителем Национальной литературной премии "Золотое перо Руси"

Международный литературный конкурс «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» проводится под эгидой ООО «Содружество литературных сообществ»

Собственный корреспондент краевой газеты «Утро России» в Находке Валерий МАЛИНОВСКИЙ стал победителем международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» в номинации «Моя малая Родина».

За высокое литературное мастерство ему присвоено пожизненное звание «Серебряное Перо Руси» с вручением соответствующего удостоверения и сертификата с личным номером, а также памятного нагрудного знака из чистого серебра. В числе других победителей конкурса он занесён в почетный список обладателей званий.

Международный литературный конкурс «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» проводится под эгидой ООО «Содружество литературных сообществ». В числе 14 его учредителей - Госдума, Совет Федерации и два Союза писателей России. На этой раз участие в конкурсе приняли 30 тысяч человек из 70 стран мира. Он проводился по 15 номинациям. Требования к конкурсантам были весьма жёсткими. К примеру, работы, не соответствующие условиям Положения по тематике, объему, срокам размещения и другим параметрам не принимались к рассмотрению жюри без уведомления об этом автора. Этот конкурс стал не только одним из самых популярных, но справедливо признан элитарным среди писателей русскоязычного мира.

- Я участвовал в нём впервые, представив очерк «Ближе к зиме», в котором рассказал о состоянии приморской природы перед наступлением холодов и воздействии на неё человека. Главный герой литературного произведения - Медведь-Белогрудка со своей нелёгкой судьбой. Сначала зверь томился в неволе, потом всё же его выпустили на свободу, к которой оказался не приспособленным. А поэтому прижиться в лесу не смог, и снова побе-жал в город, поближе к человеку. Своим появлением зверь, конечно же, перепугал людей, и стражи порядка в результа-те были вынуждены его пристрелить. В очерке приводится современная статистика о примерном количестве в дикой природе белогрудых медведей, о том, как они охраняются законом. Сначала в нашей стране действовал запрет на их отстрел, потом его сняли. В последние годы в Приморском крае снова появилось Положение, согласно которому в перечень охраняемых диких животных внесён и белогрудый медведь. Но, к сожалению, как били его браконьеры, так и продолжают бить. Не раз приходилось слышать по ново-стям, как на границе таможенники задерживали иностранцев с контрабандными лапами или желчью белогрудых медведей. Отсылая очерк на конкурс, рассчитывал не более, чем на диплом лауреата, но жюри распорядилось иначе, - рассказал Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Впервые за многовековую историю русской литературы, в России учреждена единственная литературная награда современности, охватывающая исторический и географический пласт литераторов, создающих произведения на русском языке. Главная её заслуга в том, что вручается она не за наличие проектов, а именно за творческие способности автора, истинный талант, поддержку лучших русских литературных традиций.

Это не первая литературная победа нашего земляка. К примеру, только в нынешнем году Валерий МАЛИНОВСКИЙ отличился дважды. Награждён дипломом «Наследник Пришвина» по итогам Дальневосточного конкурса природо-охранной журналистики «Живая тайга». А два месяца назад стал дипломантом международного конкурса «Русский STIL 2018» в номинации «Публицистика, эссеистика и критика», проходившем в Германии.

- На Камчатке, моей малой родине, о моих литературных победах узнали из интернета, связались со мной, по-здравили и попросили выслать им копии всех моих дипломов и наград для оформления к дню моего рождения персональной выставки в читальном зале местной библиотеки. Приятно, что меня там помнят. Особо хотелось поблагода-рить за это Жанну ГЕРМАНОВИЧ, сотрудницу Ключевской библиотеки, за то, что она внимательно следит за творче-ством своих земляков, живущих за пределами Камчатки, - подытожил Валерий.

На фото: Валерий Малиновский, диплом победителя, нагрудный серебряный знак.

Владимир ФЁДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

