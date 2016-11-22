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Владивостокский камерный театр "Белая лошадь" вновь оказался под угрозой закрытия
Общественная организация «Театр песни «Перекрёсток», которая гнездится в «Белой лошади» и, по сути, представляет с ней одно целое, получила письмо из управления имуществом администрации Владивостока. В письме говорится, что администрация «не имеет намерений» продлевать договор безвозмездной аренды, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Бардам предлагают освободить давно обжитое и их собственными руками оборудованное цокольное помещение на Нерчинской, 40 и поискать себе другое – но уже по коммерческой цене. Во Владивостоке стоимость коммерческой аренды сотни квадратных метров – около 60 тысяч рублей, даже если речь идёт о тех же цоколях в спальных районах.
Руководитель театра «Перекрёсток» Сергей Рыбалка, известный по меньшей мере половине города ещё с тех времён, когда он возглавлял городской КСП «Поиск», рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что два года назад он получал из мэрии аналогичное письмо. Тогда артисты «Перекрёстка» вышли на улицу – и начали петь, как делали это много раз, украшая городские праздники на центральной площади, на улице Адмирала Фокина у фонтанов, на новом Золотом мосту и в других местах. Одновременно музыканты просили горожан поставить подпись в защиту театра – и таких подписей набралось более тысячи. Тогда бардам удалось отбиться от предложения съехать или платить десятки тысяч за право собираться и петь песни Новеллы Матвеевой, Юлия Кима, Сергея Никитина.
Однако на очередном этапе общения с управлением имуществом руководителю «Перекрёстка» пришлось услышать новые претензии: о жалобах на шум жильцов, соседствующих с театром, о незаконной перепланировке помещения и о том, что, сменив официальное название, организация не может претендовать на продление договора на прежних условиях.
«Название мы сменили при перерегистрации, которую прошли по всем правилам, - рассказывает Сергей Рыбалка. – Шум никто никогда не замерял, но у нас в театре нет большой ударной установки и даже электрогитар. Есть микрофоны, но ни разу электричество не звучало в доме позже 21 часа. К тому же мы готовы сделать звукоизоляцию потолка – в обжитом помещении это будет проще, чем в новом. Ну а перепланировка нежилого помещения никому не мешала в течение 20 лет – и вот теперь помешала…»
Что касается аренды в 60 тысяч, то цифру называют нереальной все, кто хоть раз бывал на концертах в «Белой лошади».
«Я театр «Перекрёсток» помню с детства, когда в 90-х годах у них был шатёр на Спортивной набережной у фонтана. И поэтому, конечно же, у меня ощущение, что «Перекрёсток» во Владивостоке был всегда, для меня это неотъемлемая часть культурной жизни города. Сейчас я с удовольствием заглядываю сюда - в этот миниатюрный, уютный, домашний, но тем не менее самый настоящий театр на Нерчинской с реальной сценой и зрительным залом, со светом, звуком, декорациями, достойными отдельного рассказа. Увы, не так уж много в городе площадок, где можно познакомиться с творчеством приморских авторов, а вот хорошие авторы как раз есть. И в «Перекрёстке» они находят свою публику, которая знает их именно благодаря театру Сергея Рыбалка. Это как ручеёк, который питает наши местные таланты и не даёт засохнуть некоммерческому творческому процессу в городе и крае. Именно некоммерческому, ведь то, что предлагает своим зрителям театр «Перекрёсток», бесконечно далеко от шоу-бизнеса», - считает маркетолог Александра Червяткина, одна из зрительниц театра.
СМИ не раз рассказывали о спектаклях и концертах, которые проходили в «Белой лошади». Среди них были и мультиформатные перформансы с картонными декорациями, и презентация японского фильма с участием старейшего артиста «Перекрёстка» Сергея Перминова, и региональные фестивали авторской песни «Белая волна», и моноспектакль Русланы Дедик «Мамаша Кураж и её дети». При этом стандартная цена билета на все концерты бардов не превышает 200 рублей, а небольшой зал вмещает максимум 50 зрителей.
Артисты «Перекрёстка» активно выступают и вне стен театра – прошлой осенью они отыграли концерт для ветеранов ДВМП в музее имени Арсеньева. Летом барды, как полагается по закону жанра, оборудуют фестивальные поляны в окрестностях Владивостока. Нынешний «Дальфест», организованный Сергеем Рыбалка и его командой, собрал на Русском острове около 300 авторов-исполнителей и слушателей. В завершающей арт-постановке фестиваля приняли участие и гребцы на лодках-драконах: они сыграли древних греков. Итоговый фильм «Троя» после презентации в театре «Белая лошадь» был размещён на канале YouTube.
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