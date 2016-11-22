Во Владивостоке гурманы рекламы утолили голод

Шоу «Ночь пожирателей рекламы» стало грандиозным событием для Владивостока

Во Владивостоке в концертном комплексе «ФЕСКО Холл» состоялось мировое шоу «Ночь пожирателей рекламы». Это поистине уникальное событие и возможность увидеть 400 рекламных роликов всего мира, которые отобраны владельцем уникальной Синематеки - Жаном Мари БУРСИКО, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

PR-агентство «Бабич и Партнеры» - продюсер шоу 2015-2016 во Владивостоке с доскональной точностью выдержало французский грассирующий тон сего действа. С первых минут празднества кулинарное шоу от Дениса НИКИФОРОВА (бренд-шеф BORK), Dj-сет от караоке-клуба Grammy для ВИП-персон, коктейли от «Лед-9» сделали обстановку непринужденной и волнительной. Одновременно все гости были охвачены клубной атмосферой.

Как отметила президент компании-организатора Инесса БАБИЧ, этот праздник привносит новые нотки в жизнь делового и креативного Владивостока. К сожалению, Жан Мари Бурсико по объективным причинам не смог прибыть на мероприятие, но коллекция шедевров рекламной индустрии, любезно предоставленная владельцем, позволила ощутить единство человеческих эмоций, правил подачи визуальных, аудиообразов, которые могут эффективно воздействовать на любую аудиторию несмотря на ее гендерный, национальный или социальный состав.

Провокационная коммерческая реклама, реклама с двойным дном, социальная реклама, продемонстрированная в эту ночь, во многом была основана на принципах Стратегии доверия, заложенных когда-то отцами французского PR Люсьеном МАТРА и Филлипом БУАРИ при создании «Стеклянного дома». Общественный человек, а не человек-потребитель здесь первичен. Поэтому с замиранием сердца зал следил за собакой, ожидающей своего хозяина у стен госпиталя, признавшей его в некоем продолжении жизни другого человека (социальная реклама трансплантации органов). Аудитория соотносила, почему в рекламе пива «Будвайзер» были использованы образы щенка и коня, привязанных друг к другу, как слон и собачка в известном рассказе Льва ТОЛСТОГО. Но вряд ли этот клип мог кого бы то ни было оставить равнодушным. По этой же причине не показались вульгарными ролики о презервативах или гей-параде в Португалии. Позитивные человеческие эмоции, отсутствие высокомерия к аудитории, желание посмотреть на мир через призму юмора, добра и любви к ближнему превалировали в трехчастном показе коллекции Жана Мари Бурсико. Остается надеяться, что владивостокцы еще не раз утолят свой «голод» по рекламе с большой буквы.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.