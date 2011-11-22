«РН-Находканефтепродукт» зажигает звезды

Дом культуры Моряков принял участников отборочного тура корпоративного фестиваля Роснефти «Роснефть зажигает звезды». Организатором мероприятия выступил Находкинский нефтетерминал ООО «РН-Находканефтепродукт».

Работники ООО «РН-Находканефтепродукт» показывали свои артистические и творческие способности в различных номинациях. Талантливые исполнители вокала ярко и торжественно открыли конкурс среди творческих коллективов терминала. Танцевальные группы буквально взрывали зал аплодисментами. Изящности конкурсу добавили участницы хореографического жанра.

Работы сотрудников предприятия, выставленные в номинации изобразительное искусство, погрузили присутствующих зрителей в мир античности и природы. Конкурсанты инструментального жанра волнующими звуками флейты и рояля внесли мечтательную нотку в концертную программу. Конечно же, самыми трогательными выступлениями были выступления юных дарований предприятия.

Наряду с работниками ООО «РН-Находканефтепродукт» в конкурсе приняли участие их дети и учащиеся подшефных Роснефть-классов.

Руководство нефтетерминала под конец года подводит итоги не только производственных показателей, но и творческих и спортивных. К слову, на следующей неделе завершится корпоративная спартакиада ООО «РН-Находканефтепродукт». Генеральный директор предприятия Иван БАРЫШЕВ считает, что проведение таких ярких и динамичных мероприятий добавляет в каждодневный производственный процесс некую изюминку. «Мы готовились к этим мероприятиям более двух месяцев. Меня как директора очень радует, что наши сотрудники приходят участвовать и болеть за своих коллег семьями. Надо сказать, что наш коллектив поддерживает все проекты компании Роснефть. А укрепление корпоративных традиций и зарождение новых – главное при реализации любых проектов», - говорит он.

Начиная с 2011 года компания Роснефть наряду с другими социально-значимыми стала проводить еще одно корпоративное мероприятие. С марта по апрель во всех регионах присутствия компании Роснефть самодеятельные коллективы дочерних обществ показывали свои таланты перед компетентным жюри. Зональные туры фестиваля «Роснефть зажигает звезды» прошли в Хабаровске, Краснодаре, Самаре. Победители зональных туров встретились на большой сцене одной из престижных площадок Москвы - в концертном комплексе Дома Музыки. ООО «РН-Находканефтепродукт» также приняло участие в фестивале и стало победителем в одной из номинаций.

В завершении конкурса, организованного ООО «РН-Находканефтепродукт», всем участникам и победителям были вручены дипломы и сладкие призы. Лучшие коллективы и исполнители, занявшие призовые места, с нетерпением будут ждать зонального отборочного тура, который состоится в начале 2012 года.

Юлия ТОЛМАЧЕВА, пресс-служба ООО «РН-Находканефтепродукт».