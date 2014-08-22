Ефим Звеняцкий рассказал об особенностях 12-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого

Особенности 12-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» - в интервью директора кинофестиваля, народного артиста России Ефима Звеняцкого.

- Единственный в стране кинофестиваль, который демонстрирует фильмы стран АТР, уже давно стал неотъемлемой частью жизни всех приморцев. Какие сюрпризы ожидать зрителям в этом году?

- В первую очередь мы, как всегда, хотим удивить гостей и зрителей кинофестиваля хорошим кино. Это новинки азиатского, российского и европейского кинематографа, отснятые исключительно в 2014 году.

У нас новая площадка проведения кинофестиваля - Приморский театр оперы и балета. Впервые в церемонии открытия примет участие симфонический оркестр театра.

Одним из новшеств в программе церемонии открытия станет «Ялтинский блок». Нам не безразлична история Крыма и Ялты. В свое время Ялтинская киностудия была украшением советского кинематографа. И мы решили показать на церемонии открытия некоторые короткие мгновения из фильмов, снятых на Ялтинской киностудии, в виде небольшой нарезки. В их числе: «Кавказская пленница», «Человек Амфибия», «Раба Любви» и другие.

Ну, и, конечно, очередным сюрпризом станут новые приглашенные звезды. Среди них американские актеры: Эндриан Броуди, получивший Оскара за потрясающий фильм «Пианист», Стивен Болдуин и Майкл Мэдсен, у которых ожидается премьера нового фильма.

Два главных героя фильма открытия «A hardday» - Ли Сун Гюн и Чо Чжин Ун, корейские актеры, лично представят новинку. Уже во второй раз приедет Жерар Депардье, но на этот раз впервые в качестве гражданина России.

Если говорить о российских звездных гостях, то в этом году очень повезло. Вера Глаголева предоставит нам свой недавно отснятый, «горячий» фильм, – «Две женщины» по произведению Тургенева «Месяц в деревне». Его премьера пройдет на нашем кинофестивале. Она, как режиссер картины, лично представит его у нас на кинофестивале.

- А кого из гостей, не заявленных в официальной презентации кинофестиваля, вы ожидаете?

- Недавно подтвердили свое участие: Елена Гремина, сценарист и режиссер Михаил Угаров, Александра Ребенок - героиня фильма «До свиданья мама», молодая, но уже востребованная и популярная актриса. А так же актеры - Евгений Мета, Александр Шеин и Михаил Седов.

- Как происходит отбор звездных гостей?

- Сначала мы отбираем фильмы, а потом уже приглашаем звезду, имеющую отношение к киноленте. И режиссера, который этот фильм будет представлять. Только после отбора фильма, мы выходим на переговоры со звездой.

Причем нам важно, чтобы это был не просто широко известный артист, а главное – талантливый. Например, в прошлом году это была Изабель Юппер. Она являет собой украшение мирового кинематографа. Она умело соединяет в себе актерское мастерство, талант и интеллект. Кино для всех, кино для каждого – это в первую очередь, умное кино.

Сами актеры обычно к нам не отправляют запросов. Но в этом году Майкл Мэдсен, посетив наше мероприятие в прошлом году в качестве почетного гостя, он заявил, что хочет приехать к нам снова. В этом году он войдет в состав жюри.

- Какие страны проявили наибольший интерес?

- В качестве участников – азиатско-восточный регион: от Сингапура до Таиланда. Интерес просто огромнейший. Самое большое количество заявок на фильмы у Австралии. В целом подали заявки на участие 84 страны. Всего было отобрано 165 фильмов из 39 стран, и только 12 фильмов примут участие в конкурсе. По количеству, больше всего кинолент мы получили из России, Мексики и Канады.

- Какой сегодня статус у нашего кинофестиваля?

- Сегодня интерес к Владивостоку более значителен, чем в целом к фестивалям Москвы и Петербурга. Потому что мы занимаем особую нишу – Азиатско-Тихоокеанского региона. И это уже успех. Мы вышли на новый уровень. Открытие кинофестиваля уже во второй раз проходит на новых площадках. Так, в прошлом году мы впервые открывали остров Русский для целого Азиатско-Восточного региона. А в этом году к нам впервые приедут ФИПРЕССИ – жюри международной федерации кинопрессы. В результате их работы будет вручен специальный «Приз ФИПРЕССИ», который является очень престижной наградой и имеет значительный вес в кинематографическом мире. А в этом году наши «Меридианы Тихого» еще вошли в число главных культурных мероприятий страны!

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.