«Парад диких кошек» будет украшать площадку второго Восточного экономического форума, затем фигуры дальневосточных леопардов и амурских тигров в натуральную величину будут выставлены на благотворительном аукционе ВЭФ. Собранные средства пойдут на сохранение редких животных, рассказали деловой газете "Золотой Рог" организаторы.

Презентациям нацпарков и заповедников Дальнего Востока на ВЭФ в этом году будет уделено особое внимание. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, цель выставки — развитие экологического туризма, «необходимо показать уникальные дальневосточные территории российским и зарубежным гостям».

По словам вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева, экологический туризм – одно из приоритетных направлений развития отрасли, ведь регион славится на весь мир своей уникальной природой.





«На территории края находится шесть государственных природных заповедников, 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады – всего около 900 памятников природы. И мы активно используем эти преимущества. Так, туристско-информационным центром края разработаны экологические маршруты, в том числе в Сихотэ-Алинский заповедник и единственный в России морской биосферный заповедник. В Приморье активно развиваются объекты экотуризма, это знаменитый Сафари-парк, арт-парк «Штыковские пруды», агроферма «Майхинское», туристический кластер «Пидан» и другие. У этого направления в регионе огромный потенциал», – подчеркнул Сергей Нехаев.

Напомним, во время первого Восточного экономического форума голливудская актриса Памела Андерсон выставила на аукцион буй с автографом из американского сериала «Спасатели Малибу». Лот «ушел с молотка» на благотворительном аукционе в поддержку животных и защиты экологии при стартовой цене в 250 тысяч рублей – за три миллиона рублей.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.