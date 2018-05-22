На страже славянского мира

Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир» повышает интерес к языку и культуре России в стране и за рубежом

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Для Приморского края, который уже полтора столетия является не только военно-политическим, но и культурным форпостом Отечества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта дата имеет особое значение.

Наполнить праздник новым содержанием помогает деятельность Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», который в прошлом году отметил 10-летие со дня образования. В интервью Деловой газете «Золотой Рог» директор филиала Александр ЗУБРИЦКИЙ рассказал об основных направлениях работы «Русского мира» и значимости этой работы для укрепления положительного имиджа России и Приморья в АТР.

Профессионалы объединили усилия

- Александр Николаевич, почему один из двух филиалов Фонда «Русский мир» был создан именно в Приморье?

- Каждая страна заинтересована в том, чтобы ее – и ее культуру – уважали в мире. Обычно это называют «мягкой силой». Разные государства работают над решением задачи через такие структуры, как «Альянс Франсез» (Франция), Институт Конфуция (Китай), Институт Хо Ши Мина (Вьетнам) и так далее. В 2007 году президент России Владимир ПУТИН своим указом создал Фонд «Русский мир», главной задачей которого стала популяризация русского языка и культуры за рубежом, поддержка соотечественников, русскоязычных СМИ и СМИ о России. Вместе с тем, Фонд реализует программы и внутри России, способствуя развитию интереса к русской культуре и русскому языку.

Практически сразу были созданы два филиала Фонда «Русский мир» - в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Таким образом подчеркивалось значение этих городов для развития отношений с зарубежными странами. Кроме того, в обоих городах имелась крепкая научно-образовательная база для работы Фонда: Петербургский филиал был создан на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а Дальневосточный – на базе Дальневосточного государственного университета.

Для того, чтобы работа Фонда на Дальнем Востоке была эффективной, мы изначально привлекали к своей деятельности органы власти, общественные организации, средства массовой информации. С первых дней нашу деятельность поддерживала администрация Приморского края, администрация Владивостока, учреждения культуры, науки, искусства и спорта. Именно благодаря совместной работе «плечом к плечу» нам удалось сделать очень многое. Не могу не отметить содействие со стороны музея Тихоокеанского флота и лично командующего ТОФ Сергея АВАКЯНЦА: все наши обращения, связанные с проведением экскурсий для иностранных студентов, находят отклик. Хорошей практикой стала работа с экипажами наших военных кораблей, которые выходят в Мировой Океан для демонстрации флага. Фонд обеспечивал их литературой, полиграфической и сувенирной продукцией, посвященной русскому языку и культуре, которая распространялась при посещении иностранных портов, в том числе среди соотечественников за рубежом.

- Работает ли Дальневосточный филиал «Русского мира» над повышением уровня квалификации преподавателей русского языка в школах и вузах Приморья?

- При образовании Дальневосточного филиала «Русского мира» для нас была очевидной необходимость объединения усилий с профессиональным сообществом. Так появилась Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). АТАПРЯЛ объединяет около 400 преподавателей русского языка и литературы из пяти регионов ДФО. В президиуме организации – 41 человек: выдающиеся филологи, деятели культуры и искусства, представители различных уровней и ветвей власти.

Преподаватели вузов – это те, в ком иностранцы в первую очередь видят россиянина. Поэтому на этих людях лежит особая ответственность. Мы занимаемся их методической подготовкой, оказываем содействие в организации командировок. Большинство членов президиума АТАПРЯЛ побывали на крупнейших мероприятиях Фонда – Ассамблее «Русского мира», Всероссийском педагогическом форуме – и крупнейших конференциях по русскому языку, литературе и культуре в России и за рубежом. Дальневосточный филиал поддерживает заявки вузов на гранты, которые посвящены крупным мероприятиям, фестивалям с участием иностранных студентов.

- Нет ли проблемы «оттока кадров» среди преподавателей русского языка, работающих на Дальнем Востоке?

- За 10 лет, которые я работаю в Фонде, дальневосточные русисты не уехали. Более того, есть обратные примеры, когда преподаватели переезжают в тот же Владивосток из других регионов. Как правило, преподаватели русского языка занимают достойные позиции в своих университетах. Большинство ректоров дальневосточных вузов поддерживают их, понимая, что русский нужен и медикам, и технарям, и морякам. Преподаватели русского языка – это очень тесное корпоративное сообщество с устойчивыми «вертикальными» и «горизонтальными» связями. Благодаря этому в свое время достаточно легко получилось объединить преподавателей русского языка и литературы в Ассоциацию.

Что касается учителей русского языка в школах, то итоги проводимых нами конкурсов говорят о неплохом уровне приморских преподавателей. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но несколько лет назад Приморский край по итогам ЕГЭ по русскому языку входил в число лучших регионов России.

Познавая культуру, учим язык

- Как строится работа Фонда с иностранными студентами, которые проходят обучение в университетах Приморья?

- В вузах Приморского края сегодня обучается около 5 тысяч студентов из-за рубежа. Как я уже говорил, через АТАПРЯЛ мы объединили усилия всех преподавателей русского языка, в том числе русского языка как иностранного. Но осознавая, что все больше иностранных граждан поступают в вузы Владивостока и Приморья, мы поняли, что студентов из-за рубежа нужно объединить с помощью какого-то проекта. И в 2016 году, благодаря сотрудничеству Фонда «Русский мир» с департаментом информационной политики и департаментом международного сотрудничества администрации Приморского края, появился проект «Очарование Тихоокеанской России».

В рамках «Очарования» крупнейшие приморские учреждения культуры, науки и спорта вместе с вузами и АТАПРЯЛ, при поддержке филиала фонда «Русский Мир» и администрации Приморского края, организуют образовательные программы для иностранных студентов. Начали мы с Приморского Океанариума, затем был реализован аналогичный проект совместно с Приморской краевой картинной галереей. Количество учреждений культуры, которые участвуют в проекте, постоянно растет: недавно мы начали работать с Приморским краевым театром кукол, в планах – совместные образовательные проекты с Приморской сценой Мариинского театра, Владивостокским Цирком, музеем Тихоокеанского Флота. В ходе ВЭФ-2017 участниками проекта стали молодые люди, приехавшие на российско-японский молодежный форум. Кроме того, мы представили «Очарование Тихоокеанской России» в Харбине во время Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян. В картинной галерее Харбина, где выставлялись картины приморских художников, был проведен ряд лекций на русском языке. Я считаю, что «Очарование» помогает создавать дружелюбное отношение к Приморскому краю, который стремится расширить политическое и экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами.

Объединить иностранных студентов через русский язык помогают не только культурные, но и спортивные мероприятия. В 2018 году в Приморье уже в третий раз состоится уникальное для России мероприятие – Спартакиада АТАПРЯЛ среди иностранных студентов Дальнего Востока «Поколение мира». В ней примут участие иностранные студенты, обучающиеся на Дальнем Востоке: ждем команды из Хабаровска, Комсомольска-на- Амуре, Благовещенска, а также студентов, изучающих русский язык в Хэйлунцзянском университете.

- Можно ли утверждать, что мероприятия, проводимые при участии «Русского мира» в соседних странах, создают положительный имидж России и Приморья?

- Если говорить об отношении к России в странах АТР, то оно наиболее благоприятно по сравнению с другими регионами мира. Согласно данным соцопросов, в крупнейших государствах региона к России с симпатией относится более половины граждан. И наша работа как раз призвана способствовать сохранению этого доброжелательного отношения. Например, не так давно по поручению вице-премьера правительства РФ Юрия ТРУТНЕВА вместе с представительством МИД РФ во Владивостоке и посольством России в Пхеньяне Фонд «Русский мир» организовал приобретение и доставку книг для партнеров из Северной Кореи. Это очень важный проект для укрепления добрососедских отношений: в КНДР неплохо знают русский язык и продолжают его изучать.

Диктант шагнул за рубеж

- В этом году столица Приморья – Владивосток – стала еще и столицей «Тотального диктанта». Как Вы оцениваете значение этой акции для региона?

- «Тотальный диктант» во Владивостоке стал отличным примером взаимодействия Фонда с органами власти Приморья и Владивостока, профессиональным сообществом, общественными организациями. Мы открыли новые площадки для Тотального диктанта – в ТГМУ, владивостокском филиале РАНХиГС, Приморском Океанариуме, Приморской краевой филармонии, Нахимовском училище, администрации Приморского края. С каждым годом свои силы в «Тотальном диктанте» пробует все больше людей: на этот раз диктант писали более 250 тысяч человек в 80 странах мира.

Показывая возможности Приморья за рубежом, мы совместно с зарубежными партнерами организовали проведение «иностранной» версии «Тотального диктанта» - теста TruD – в городах Вьетнама, Китая, Японии и других стран АТР. При этом 10% всех людей, писавших тест, пришлось на Владивосток: в столице Приморья была организована специальная «консульская» площадка, где свое знание русского языка проверили главы и сотрудники зарубежных диппредставительств.

- Наш разговор происходит накануне Дня славянской письменности и культуры. Какие мероприятия, посвященные этой дате, проводит Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир»?

- Мы запускаем ряд мероприятий в рамках конкурса-фестиваля «Глагол таинственный»: конкурс русской каллиграфии и литературную гостиную, которую объединили с конкурсом чтецов. Кроме того, в МГУ им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО прошел круглый стол, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Его участниками стали курсанты и студенты МГУ и других вузов, школьники.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Можно ли утверждать, что мероприятия, проводимые при участии «Русского мира» в соседних странах, создают положительный имидж России и Приморья?

- Если говорить об отношении к России в странах АТР, то оно наиболее благоприятно по сравнению с другими регионами мира. Согласно данным соцопросов, в крупнейших государствах региона к России с симпатией относится более половины граждан. И наша работа как раз призвана способствовать сохранению этого доброжелательного отношения. Например, не так давно по поручению вице-премьера правительства РФ Юрия ТРУТНЕВА вместе с представительством МИД РФ во Владивостоке и посольством России в Пхеньяне Фонд «Русский мир» организовал приобретение и доставку книг для партнеров из Северной Кореи. Это очень важный проект для укрепления добрососедских отношений: в КНДР неплохо знают русский язык и продолжают его изучать.

На фото: Директор филиала Фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий:«Каждая страна заинтересована в том, чтобы ее – и ее культуру – уважали в мире. Обычно это называют «мягкой силой».

Фото из архива

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток