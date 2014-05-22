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PАCIFIC STYLE WEEK 2014 приближается
Уже неделю в СК «Чемпион» ВГУЭС завозятся тонны аппаратуры, сотни метров оформления, световое и звуковое оборудование поставляется грузовиками, полторы сотни моделей репетируют и проводят примерки свыше чем 2500 тысяч комплектов одежды - роскошной вечерней, вызывающей авангардной, элегантной бальной, очаровательной повседневной… Вторая Тихоокеанская Неделя Моды Pаcific Style Week пройдет во Владивостоке с 24 по 31 мая.
Празднование первой Недели Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР во Владивостоке в прошлом году прошло с размахом, превратив ВГУЭС в эпицентр ярких и громких событий мира моды. Pacific style week подтвердила статус мероприятия, уровень которого соответствует мировым Неделям Моды.
В нынешнем году шоу будут просто феерическими: зрители увидят коллекции авторов из России, Кореи, Ирана, Сингапура, США, Израиля. Откроет праздник моды и красоты показ коллекции великого русского кутюрье Вячеслава ЗАЙЦЕВА – событие поистине историческое для Приморья. В числе звезд нынешней Недели Моды: Татьяна ПАРФЕНОВА, хед-лайнер «Русского дня» - легенда мировой моды Модный Дом "ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» (Санкт-Петербург); Алена АХМАДУЛЛИНА - один из главных российских ньюсмейкеров для глянцевых журналов и модных обозревателей Москвы, Парижа, Милана и других европейских модных столиц; Наталья КОЗЛОВА – историк моды (Москва-Париж), Алекс ПЕЦЦИКА - хед-лайнер проекта «Мастер-Стиль» (Италия); Людмила НОРСОЯН и Станислав ЗИМИН – преподаватели Fashion Factory ЗИЛ (Москва), Ронен ФАДИДА – известный фотограф мирового глянца, сотрудничающий с Vogue (Италия); Анжелос КАНАКОПУЛОС – магистр Anti-Age медицины и косметолог, Адам СААКС - всемирно известный своими перформансами, в которых он творчески кромсает футболки ножницами, и многие другие яркие персоны.
Мы рады познакомить Вас с программой главного культурного события сезона.
Неделя Моды-2014 во Владивостоке планируется очень масштабной и объёмной. Ведь у каждого дня есть свои направления, свои сюрпризы, зрелищные показы новых коллекций, конкурсы, пресс-конференции, мастер-классы от мэтров моды и стиля для профессионалов и всех желающих.
Именно в год 700-летия со дня рождения Сергея РАДОНЕЖСКОГО, объявленный в России Годом культуры, тема нынешней Владивостокской Недели моды – «Русская культура».
- Вся неделя будет пронизана любовью к русской культуре, но при этом подтекстом будет выступать наша основная идея – «мода для всех, мода для каждого». Во-первых, цены на билеты Недели моды очень демократичные. Во-вторых, мы считаем, что мода тогда становится модой, когда она выходит с подиумов на улицу. Каждого, кто придет на этот бесконечный феерический праздник красоты, ждет что-то на его вкус, - отметила продюсер проекта Юлия БАРХАНОВА. - Мы благодарим организаторов столь масштабного проекта - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Администрацию Приморского края, ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
- Примсоцбанк не случайно стал организатором PACIFIC STYLE WEEK в свой юбилейный год, нам особо близка тема этой Недели Моды – Русская Культура. Ведь на протяжении многих лет, наряду с развитием, мы считаем своей ценностью сохранение традиций, - заявил Председатель Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Дмитрий ЯРОВОЙ.
Все основные события Недели Моды пройдут в СК «Чемпион» ВГУЭС. Мастер-классы и семинары экспертов индустрии моды состоятся в ТКК «Андергаунд».
Билеты на события Недели Моды можно приобрести в кассах ВГУЭС («Зимний сад»), «Дальпартера» и on-line. Информация на сайте http://psw.vl.ru или по телефону 272-00-00.
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