www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

PАCIFIC STYLE WEEK 2014 приближается

22 Мая 2014, 16:35 | Приморье

Уже неделю в СК «Чемпион»  ВГУЭС завозятся тонны аппаратуры, сотни метров оформления, световое и звуковое оборудование поставляется грузовиками, полторы сотни моделей репетируют и проводят примерки свыше чем 2500 тысяч комплектов одежды - роскошной вечерней, вызывающей авангардной, элегантной бальной, очаровательной повседневной… Вторая Тихоокеанская Неделя Моды Pаcific Style Week пройдет во Владивостоке с 24 по 31 мая.

Празднование первой Недели Моды, Стиля, Индустрии Красоты  Стран АТР во Владивостоке в прошлом году прошло с размахом, превратив ВГУЭС в эпицентр ярких и громких событий мира моды. Pacific style week подтвердила статус мероприятия, уровень которого  соответствует  мировым Неделям Моды.

В нынешнем году шоу будут просто феерическими: зрители увидят коллекции авторов из России, Кореи, Ирана, Сингапура, США, Израиля.  Откроет  праздник моды и красоты показ коллекции великого русского кутюрье Вячеслава ЗАЙЦЕВА – событие поистине историческое для Приморья. В числе звезд нынешней Недели Моды: Татьяна ПАРФЕНОВА, хед-лайнер  «Русского дня» - легенда мировой моды Модный Дом "ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» (Санкт-Петербург);  Алена АХМАДУЛЛИНА - один из главных российских ньюсмейкеров для глянцевых журналов и модных обозревателей Москвы, Парижа, Милана и других европейских модных столиц; Наталья КОЗЛОВА – историк моды (Москва-Париж), Алекс ПЕЦЦИКА - хед-лайнер проекта «Мастер-Стиль» (Италия); Людмила НОРСОЯН и Станислав ЗИМИН – преподаватели Fashion Factory ЗИЛ (Москва), Ронен ФАДИДА – известный фотограф мирового глянца, сотрудничающий с Vogue (Италия); Анжелос  КАНАКОПУЛОС – магистр Anti-Age медицины и косметолог,  Адам СААКС - всемирно известный своими перформансами,  в которых он творчески кромсает футболки ножницами,  и многие другие яркие персоны.

Мы рады познакомить Вас с программой главного культурного события сезона.

Неделя Моды-2014  во Владивостоке планируется очень масштабной и объёмной. Ведь у каждого дня есть свои направления, свои сюрпризы, зрелищные показы новых коллекций, конкурсы, пресс-конференции, мастер-классы от мэтров моды и стиля для профессионалов и всех желающих.

Именно  в год  700-летия со дня рождения Сергея РАДОНЕЖСКОГО, объявленный в России Годом культуры,  тема нынешней Владивостокской Недели моды – «Русская культура».

Вся неделя будет пронизана любовью к русской культуре, но при этом подтекстом будет выступать наша основная идея – «мода для всех, мода для каждого». Во-первых, цены на билеты Недели моды очень демократичные. Во-вторых, мы считаем, что мода тогда становится модой, когда она выходит с подиумов на улицу. Каждого, кто придет на этот бесконечный феерический праздник красоты, ждет что-то на его вкус, - отметила продюсер проекта Юлия БАРХАНОВА. - Мы благодарим организаторов столь масштабного проекта -  Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Администрацию Приморского края, ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».   

- Примсоцбанк не случайно стал организатором PACIFIC STYLE WEEK в свой юбилейный год, нам особо близка тема этой Недели Моды – Русская Культура. Ведь на протяжении многих лет, наряду с развитием, мы считаем своей ценностью сохранение традиций, - заявил Председатель Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  Дмитрий ЯРОВОЙ.

Все основные события Недели Моды пройдут в СК «Чемпион» ВГУЭС. Мастер-классы и семинары экспертов индустрии моды состоятся в ТКК «Андергаунд».

Билеты  на события Недели Моды можно приобрести в кассах ВГУЭС («Зимний сад»),  «Дальпартера» и on-line. Информация на сайте http://psw.vl.ru или по телефону  272-00-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: pаcific style week 
                 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru