Первая леди края рассказала о том, насколько проще «остановить коня», когда рядом есть любящий мужчина

Арсеньевцы увидели спектакль Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького «Укрощение строптивой». Это уже второй приезд в город артистов краевого театра. Такие гастроли стали возможными после открытия отремонтированного большого зала Дворца культуры «Прогресс», которое состоялось в прошлом году.

Теперь на сцене этого светлого уютного зала, вмещающего 700 зрителей, проходят городские праздники, концерты. В Арсеньев приезжают театральные коллективы и известные исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно, арсеньевские зрители всегда с нетерпением ждут у себя в гостях актеров краевого театра имени Максима Горького.

В спектакле «Укрощение строптивой» - комедии по мотивам пьесы Шекспира – были заняты известные и именитые артисты театра, которых тепло встречали зрители. А накануне спектакля ведущая актриса театра, заслуженная артистка России Лариса Белоброва побывала на пресс-конференции, которая состоялась в зале местной телестудии ТВ-ТРЕК. Лариса Дмитриевна ответила на вопросы журналистов городских и региональных СМИ.

Лариса Дмитриевна родилась в Арсеньеве, здесь окончила школу, в Арсеньеве и сейчас живут родные и близкие ей люди. Поэтому первый вопрос – о том, с каким впечатлением она приезжает в родной город. «С таким «детским» чувством и всегда с хорошим настроением. Выезжаешь из мегаполиса и сразу как-то успокаиваешься…» - поделилась актриса. Вопросы журналистов были связаны прежде всего с творческой деятельностью актрисы. Лариса Дмитриевна с удовольствием рассказала о новом спектакле театра «Жена. Любовница. Сиделка», где она исполняет главную роль: «Это спектакль о некрасовской женщине, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. О том, как живется женщине в отсутствии любви. И насколько проще «остановить коня», когда рядом есть любящий мужчина…».

Говоря о том, что артисты театра всегда с удовольствием приезжают на гастроли в Арсеньев – «здесь особая аура!» - актриса пообещала выезжать и в северные территории края, где не так часто бывают творческие коллективы. И подтвердила, что в этом году в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» вновь в города и районы Приморья приедут известные артисты. Такие гастрольные туры обрели популярность среди жителей края. Артистов тепло ждут и всегда с удовольствием встречают даже в самых отдаленных уголках Приморья.

Лариса Белоброва поделилась также ближайшими планами театра – в мае состоятся гастроли труппы в Санкт-Петербург, где зрители увидят четыре спектакля.

Откровенно ответила актриса и на другие вопросы журналистов. На вопрос о том, тяжело ли соответствовать статусу первой леди, Лариса Дмитриевна ответила так: "В то время я уже работала в театре и привыкла к зрителю, поэтому мне это было достаточно просто. И, конечно же, представители СМИ не могли не задать вопрос о радиации. Как ответила актриса, никуда бежать от радиации она не собирается, не понимает паники, которая охватила Владивосток, и уверена, что японцы достаточно быстро решат все проблемы. Журналисты также задавали вопросы об увлечениях актрисы, ее семье и даже любимой кошке.

Подарком от директора «Арсеньевского молокозавода» Юрия МИНКИНА актрисе стал арсеньевский квас и продукция молокозавода. Как призналась Лариса Дмитриевна, именно арсеньевский квас и пьет ее семья – как самый вкусный и полезный для здоровья. А на память о встрече журналистов местных СМИ с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой осталась общая фотография.