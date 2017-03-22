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Во Владивостоке готовится к открытию персональная выставка Александры Анюхиной "Я пилигрим"

22 Марта 2017, 15:42 | Приморье

Персональная выставка Александры Анюхиной «Я пилигрим» откроется 31 марта в 16.00 в музее «Артэтаж» во Владивостоке. В экспозиции представлены работы разных лет, выполненные в различных графических техниках.

Александра Анюхина – молодой и очень перспективный художник, внутренний мир которого чрезвычайно многогранен. Изобразительное искусство, музыка, поэзия гармонично сплетены в ее творческой сущности, которая открывается в образах и слове. Ее образы наполнены воздухом, светом, стремлением к открытиям, поэтическое слово - особым ощущением жизни, обостренными эмоциями, сообщили "Золотому Рогу" в "Артэтаже".

Несмотря на широкую одаренность, Александра рано осознала себя как художник. Область графики оказалась для нее увлекательной и позволяющей эксперимент. В линогравюре она следует классической строгости штриха, в рисунке тушью виртуозно воссоздает узорочье русского орнамента, в коллажах совмещает в сложное по композиции единство разрозненные фрагменты, в акварели воплощает пленэрный мотив.

Александре близка тема национальной русской культуры, которая понимается ею как многоликое полотно, сотканное из фольклорных мотивов, элементов отечественного рока, из храмовых образов. В русле этнической традиции созданы графические листы серий «День и ночь», «До». Александра прибегает к символическому языку, который дает возможность создания емкого и лаконичного образа. «Око», «Древо», «Дом» вмещают текст, вызывая ассоциацию с лубочной традицией исконной народной культуры.
Тема природы также волнует А. Анюхину. В ее гравюрах традиционный деревенский уклад приобретает поэтическое звучание. Дом, мостик на реке, тихая заводь являются фрагментами особого негромкого мира, в котором царит покой и гармония.

Главной темой для А. Анюхиной стала тема путешествий. От нее родилось и название выставки «Я пилигрим». Образ странника воплощен не только в художественном, но и в поэтическом творчестве художницы. Одно из ее стихотворений носит такое же название, что делает образ сквозной и глубоко философской:
 

Я пилигрим, сума моя пуста,
 

Избиты стопы, посох мой нетесан,
 

Одежда незатейлива проста,
 

Ветрами выдублена, блекла и белеса…

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: выставка  артэтаж 



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