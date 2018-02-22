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Поэты Владивостока послужат Отечеству
25 февраля во Владивостоке в культовом клубе "Водолей" пройдет не менее культовое мероприятие: поэтический концерт «Sлужу Отечеству Sтихами (SOS)» в рамках легендарного литературного проекта "Чтиво".
Как заявляют сами организаторы, тематику представления можно выразить строчкой из стихов Александра Блока: «О доблестях, о подвигах, о славе...». Пусть она слегка и вырвана из контекста. Необычное название концерта символизирует не вполне радостную ситуацию в литературном мире Владивостока, которую организаторы как раз стремятся улучшить.
- Кроме того, не стоит забывать, что Владивосток – город боевой славы, а наш концерт проходит как раз в рамках празднования Дня защитника Отечества. Сколько русских поэтов – в том числе из Владивостока – были героями сражений, сколькие из них отдали свои жизни за Родину? Тем не менее, наше мероприятие не ура-патриотическая тусовка – об этом не следует забывать. Будет место и юмору, и самоиронии. Но прежде всего – поэзия и творчество! – утверждает бессменный ведущий «Чтиво» поэт Андрей Вороной.
На шоу ожидается выступление известных владивостокских поэтов и авторов-исполнителей. Среди них - Юрий Кабанков, Юлия Варламова, Сергей Нелюбин, Иван Шепета, Василий Мрачный (Царев), Николай Вороновский, Александр Потопяк и другие. Специально приглашенный гость концерта – стремительно набирающая популярность группа "Карабанга", работающая в стиле, который сами музыканты называют «порто-поп».
Отличительная особенность «Чтиво» - живые выступления владивостокских поэтов и авторов-исполнителей, так как целью проекта считается демонстрация возможностей приморской литературы и популяризация литературного творчества. Любому мало-мальски талантливому автору всегда найдется место на сцене и у микрофона, утверждают организаторы «Чтиво», отметившего в прошлом году пятилетие своего перезапуска.
Сбор гостей - 19.00. Вход: 300 руб. Работает система списков - выступающие и специально приглашенные фотографы - бесплатно. Подавайте заявки (до 00:00 в день мероприятия).
Справки и заявки на выступление по тел.: +7(902) 481-89-57 или по электронной почте: elu_thingol@mail.ru.
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