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Жители Приморья могут провести "мужской праздник" в компании звезд кино
Три выходных в связи с Днём защитника Отечества – отличный повод, чтобы посмотреть сразу несколько фильмов. В преддверии праздника настоящих мужчин онлайн-сервис «МегаФон. ТВ» подготовил подборку лент о защитниках, героях и смельчаках.
Один из плюсов онлайн кинотеатров – возможность посмотреть как новинки проката, так и признанную классику в самых разных жанрах. Специалисты стриминговых сервисов составляют специальные подборки, чтобы облегчить зрителю выбор. 23 февраля не стало исключением для пользователей «МегаФон.ТВ»: «мужской праздник» там предлагают провести в компании звезд отечественного и зарубежного кино. Причем, эти ленты наполнены обаянием истинной мужественности и смелости, и девушки с радостью составят компанию при их просмотре.
«Дюнкерк»
Кристофер Нолан в хорошем смысле чемпион по производству если не шедевров, то очень хороших лент, попадающих в топы рейтингов всех киносайтов. Этот фильм, вышедший в прошлом году, - не исключение. Он рассказывает историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Номинирован на премию «Оскар» в 8 номинациях, в том числе – «Лучший фильм», и этот факт говорит сам за себя.
«Гусарская баллада»
Одна из первых картин в карьере Эльдара Рязанова. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была воплощена драматургом Александром Гладковым в комедии "Давным-давно" и экранизирована Рязановым в 1962 году — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном. Фильм на все времена, великолепный, смешной и любимый несколькими поколениями.
«На войне как на войне»
Простая, в общем-то, история экипажа самоходной артустановки, рассказанная сдержанно и с достоинством. Фильм не очень яркий и совсем не пафосный, зато очень честный. В нем снялись молодые Михаил Кононов, Виктор Павлов и Олег Борисов. Подрастающему поколению смотреть обязательно, - танки и самоходки настоящие! Кстати, песня «По полю танки грохотали» стала популярной как раз после премьеры этого фильма.
«Двадцать дней без войны»
Пронзительный фильм Алексея Германа. Фронтовой журналист Лопатин приезжает в Ташкент в отпуск, и, мирная жизнь кажется странной и непривычной. За 20 дней без войны Лопатин успевает побывать на Ташкентской киностудии, где снимается фильм по его военным очеркам, встретить новый 1943 год в мирной компании и пережить яркую любовь.
«Семнадцать мгновений весны»
Хотя один из руководителей британской разведки Ким Филби сказал однажды, что с таким сосредоточенным лицом, как в фильме, Штирлиц бы и дня не продержался, этот фильм «держится» в фаворитах зрительской аудитории уже 45 лет! Культовая классика, шедевр отечественного кинематографа, который иногда хочется пересмотреть целиком. «Мгновения» входят в пакет «МегаФон.ТВ» «Русские сериалы», подписка на который, кстати, будет бесплатна на первую неделю. Далее оплата составит 14 рублей в день, и любой из более чем 150 сериалов - ваш.
Стриминговый сервис «МегаФон.ТВ» - один из лидеров отрасли в России. Он открывает доступ к тысячам фильмов и десяткам эфирных каналов из любой локации, где присутствует доступ к мобильному интернету. Просмотр контента возможен на экране смартфона, планшета, ноутбука или ПК, а также телевизора, оснащённого функцией Smart TV.
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