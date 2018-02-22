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Театр на лопату. И хорошо

22 Февраля 2018, 15:42 | Приморье

В январе 2019 года Приморский академический театр имени Горького планирует закрыться на реконструкцию, которая продлится около полутора лет, а пока же и актеры, и главный режиссер театра Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ намерены работать в ударном темпе и дать зрителю больше премьер, чем обычно. По премьере представят зрителям в феврале, марте и апреле.

«В феврале мы приглашаем всех на спектакль по пьесе Сомерсета Моэма «Верная жена», 7 марта на малой сцене зрители увидят спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича, а 28-го и 29-го мы покажем постановку «Сергей Есенин. Исповедь», специально для театра пьесу написал Роман БЕККУЛОВ, - сказал на состоявшейся пресс-конференции Ефим Звеняцкий. - «Верную жену» ставит впервые сотрудничающая с нами Алла РЕШЕТНИКОВА, режиссер Московского губернского театра, «Матросскую тишину» - Вадим ДАНЦИГЕР, кстати, он теперь не приглашенный, а штатный режиссер нашего театра, ну и спектакль о Есенине ставлю я».

Как заметил Ефим Звеняцкий, реконструкция неотвратима и коллектив пока еще не знает, как будет строиться его жизнь в этот период. Сейчас активно ищется зал, где можно будет вести репетиции, идут разного рода переговоры о возможных гастролях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: реконструкция  театр 



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