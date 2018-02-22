Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Театр на лопату. И хорошо
В январе 2019 года Приморский академический театр имени Горького планирует закрыться на реконструкцию, которая продлится около полутора лет, а пока же и актеры, и главный режиссер театра Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ намерены работать в ударном темпе и дать зрителю больше премьер, чем обычно. По премьере представят зрителям в феврале, марте и апреле.
«В феврале мы приглашаем всех на спектакль по пьесе Сомерсета Моэма «Верная жена», 7 марта на малой сцене зрители увидят спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича, а 28-го и 29-го мы покажем постановку «Сергей Есенин. Исповедь», специально для театра пьесу написал Роман БЕККУЛОВ, - сказал на состоявшейся пресс-конференции Ефим Звеняцкий. - «Верную жену» ставит впервые сотрудничающая с нами Алла РЕШЕТНИКОВА, режиссер Московского губернского театра, «Матросскую тишину» - Вадим ДАНЦИГЕР, кстати, он теперь не приглашенный, а штатный режиссер нашего театра, ну и спектакль о Есенине ставлю я».
Как заметил Ефим Звеняцкий, реконструкция неотвратима и коллектив пока еще не знает, как будет строиться его жизнь в этот период. Сейчас активно ищется зал, где можно будет вести репетиции, идут разного рода переговоры о возможных гастролях.
Новости тематики
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
- После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
- Приморье присоединится к всероссийской акции "Ночь кино"
- Жители края выбирают "Гордость Приморья"
- Fashion-дизайнер Маша Ламзина показала Владивостоку осеннюю коллекцию FALL17
- Рок-группа Burn the Ballroom из США сняла клип во Владивостоке и Хабаровске
- Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
Новости раздела
- Поэты Владивостока послужат Отечеству
- Театр на лопату. И хорошо
- Жители Приморья могут провести "мужской праздник" в компании звезд кино
- Псы метельные
- "В неглубокой канаве торчит…"
- "Выгодная фильмотека" от "Ростелекома" – хорошего кино и мультфильмов много не бывает
- Назначенный в лауреаты
- При свечах и под аплодисменты проходят во Владивостоке встречи поэтов
- Когда известный автор неизвестен
- Жители Дальнего Востока в новогодние праздники посмотрели более 280 тысяч фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- Стартовала XIV Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- В Приморье сменился руководитель одного из ключевых органов власти
- Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке?
- Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
- Строители автодороги "Обход Хабаровска" попали в налоговый капкан
- Verum заставит ваши деньги работать
- Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%"
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Половина опрошенных жителей Приморья довольны своим местом работы