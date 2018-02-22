Псы метельные

Продолжаем серию публикаций известного поэта, члена Союза писателей России и лауреата литературных премий, Почетного гражданина Владивостока Бориса Лапузина о состоянии культуры в Приморье

Литературная жизнь в нашем крае имеет богатую историю. Нескольких поколений поэты, писатели, критики, литературоведы, краеведы скрупулезно собирали и бережно хранили ценный опыт владивостокского литературного сообщества, опыт изданий, популяризации, книготорговли, библиотечной востребованности приморских авторов.

Естественно, литературным центром всегда оставалась писательская организация. Было ли это Приморское отделение Сибирского Союза писателей, возглавляемое в 20-е годы прошлого столетия Павлом ДАЛЕЦКИМ, или Приморское отделение Союза писателей СССР, которым руководили с 1949 года Георгий ХАЛИЛЕЦКИЙ, Михаил САМУНИН, Лев КНЯЗЕВ…

С нашей писательской организацией я связан творческими узами с 1960 года и помню о ней все. Это была лучшая в Дальневосточном регионе писательская организация, очень авторитетная в крае. На нее ссылались в Москве, ставили в пример, рекомендовали ее опыт воспитания молодых литераторов. Не случайно же именно во Владивостоке проходили многие зональные творческие семинары, всесоюзные фестивали поэзии, совещания и конференции и так далее.

«Перестройка» в стране, прекращение финансирования, чехарда смены краевого писательского руководства, конечно, не лучшим образом повлияли на нашу писательскую организацию, но ее дискредитация и потом ее, по сути дела, уничтожение началось с председательства А.А. ТКАЧУКА, после того как ушли из жизни последние старейшины приморской литературы Станислав БАЛАБИН, Лев Князев, Сергей КРИВШЕНКО.

Творческие вечера, праздники выхода книг, юбилейные отчеты писателей, молодежные литобъединения, секции поэзии, прозы, критики - все это осталось в прошлом. В писательской организации в общем-то перестали говорить о литературе. Здесь давно уже считается дурным тоном вспоминать об авторском замысле и его художественном воплощении, о сюжете, фабуле...

За девятнадцать лет руководства А. Ткачука в Приморском отделении Союза писателей России не было ни одного (ни одного!) серьезного творческого обсуждения, ни одного профессионального разбора рукописи или книги. Книг в Приморской писательской организации не читают, даже книг тех, кого принимают в Союз писателей.

Издать книгу сейчас, если есть деньги или спонсор, проще простого. Частных издательств, типографий - множество. Никто не интересуется, о чем книга и как она написана. Плати - издадут не глядя. Вышла книга - писатель. По любым книгам в нашу писательскую организацию теперь принимают огульно всех, кто угоден А. Ткачуку. И наоборот, неугодных А. Ткачуку не принимают. Приведу пример.

Поэт Виктор АНТОНОВ, лирические стихи которого публиковали такие авторитетные требовательные центральные журналы, как «Наш современник», сказал где-то когда-то неосторожно, что Ткачука пора менять. И - все! Дважды собрание писателей единогласно рекомендовало Виктора Антонова в члены Союза писателей, и дважды руководитель организации и, соответственно, член Правления Союза писателей делал все от него зависящее, чтобы в Москве Антонова не приняли. Так и ушел поэт из жизни с горькой обидой на то, что Приморская писательская организация не захотела благожелательно отнестись к его дарованию.

За девятнадцать лет приморские писатели несколько раз пытались переизбрать своего руководителя. Но при голосовании (процедуре, необходимой по уставу) всегда не хватало нескольких голосов, чтобы изменить ситуацию. Однажды, по-моему, году в 2013-м члены СП в своих выступлениях подвергли такой резкой доказательной критике своего председателя, так решительно потребовали его переизбрания, что А. Ткачук пообещал уйти в отставку добровольно. Мол, дайте только досидеть до юбилея, до 65-летия писательской организации. Досидел и… не ушел, опять обманул всех.

Теперь А. Ткачук не приглашает на писательские собрания тех, кто может выступить с критикой. Или приглашает так расчетливо, что можно только руками развести. Например, в конце прошлого года писатели, живущие в Находке, получили приглашение приехать на итоговое собрание к 16-ти часам. Прибыли вовремя. Оказалось, А. Ткачук начал собрание в 15 часов, на час раньше. Находкинцы заявились, что называется, к шапочному разбору.

По правде говоря, от писательской организации осталась только вывеска на Алеутской, 19. Сюда давно уже не заходят известные наши писатели Евгений Князев, Елена МУКОВОЗОВА, Елена ОБОЙМИНА, Павел ТКАЧЕНКО, Геннадий ТУРМОВ и др. А некоторые члены СП вообще официально вышли в знак протеста из состава писательской организации, в том числе и автор этой статьи. Не из Союза писателей России вышли - из Приморского отделения Союза писателей.

Из всех литературных потерь, свершившихся при А. Ткачуке, мне, да и многим писателям и читателям, больше всего жаль альманах «Литературный Владивосток» - традиционное ежегодное издание.

Альманах начинался в 1941 г. как «Советское Приморье». В 60-х это был «Тихий океан». И с 1977 г. - «Литературный Владивосток». Краевое партийное руководство, отдел культуры Крайисполкома, сознавая важность такого издания, всегда уделяли ему серьезное внимание, оказывали весомую финансовую помощь. Об этом убедительно напоминала в своей работе доктор исторических наук профессор О. П. ЕЛАНЦЕВА: «Первый и последующие выпуски альманаха «Советское Приморье» выходили благодаря заинтересованности, помощи, прямого идеологического руководства краевой власти, хорошо понимавшей важность такого издания для развития культуры, литературы, духовности в нашем крае» (ЛГ 2014, стр. 237).

После большого перерыва невыхода альманаха я начал его делать с 2003 г. Возглавить альманах для солидности и авторитета попросил известного знатока дальневосточной литературы, доктора филологических наук, профессора Сергея Филипповича Крившенко.

В нашем альманахе можно было прочитать лучшие произведения приморцев в стихах и прозе. Альманах открывал новые талантливые имена, особенно молодых писателей. Обязательным считались литературоведение, литературная критика, публицистика. Мы публиковали статьи о театре, о живописи, о музыке, об архитектуре. Каждый выпуск представлял срез всей культуры Приморья.

Альманах сразу же начал позиционировать себя как православное издание. Была налажена хорошая связь с Митрополией, и в разделе «Православное Приморье» стали желанными авторами Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, епископ Иннокентий, настоятельница женского монастыря игуменья мать Мария, монах Владимир из мужского монастыря на острове Русском и др.

«Литературный Владивосток» щедро предоставлял свою печатную площадь докторам и кандидатам наук Петру БРОВКО, Ольге ДИЛАКТОРСКОЙ, Ольге ЕЛАНЦЕВОЙ, Виктору ЛАРИНУ, Ирине ГРИГОРАЙ, Елене КИРИЛЛОВОЙ, Ирина СОКОЛОВОЙ и еще многим другим известным специалистам в области литературы, истории, филологии, краеведения.

Почти в каждом выпуске выступали общественные деятели. Достойно был представлен военный флот и пограничные войска такими известными авторами, как вице-адмирал Александр КОНЕВ и полковник, Почетный сотрудник Госбезопасности писатель Анатолий СМИРНОВ. Были выпуски, когда альманах вмещал произведения разных жанров до семидесяти авторов.

За десять лет мне и писателям - единомышленникам удалось вывести «Литературный Владивосток» на всероссийский уровень. О нем заговорили в Москве, нашим альманахом начали интересоваться в Японии, Южной Корее, Китае.

Казалось бы, все идет как надо, не мешайте только, если не желаете помогать. Нет, забрал А. Ткачук «Литературный Владивосток». Раскрутил за спиной главного редактора, редколлегии и общественного совета альманаха интригу и забрал, заявив, что это печатный орган Приморской писательской организации, а не личное дело Лапузина.

С тех пор «Литературный Владивосток», можно сказать, умер. Во всяком случае, то, что выходит из писательской организации, трудно назвать профессиональным литературным изданием. Ни Владимира БЫКОВА, ни Владимира ИВАНОВА, ни Веры КАРАМАН, ни Евгения КНЯЗЕВА, ни Елены Муковозовой, ни Геннадия Турмова, ни Юрия ШАДРИНА, ни многих других известных приморских членов Союза писателей России «ткачуковский» альманах уже не представляет. Ни проблемных статей, ни литературной критики, ни искусства - ничего из того, что было, нет.

А что же есть? Заглянем хотя бы бегло в альманах, презентация которого прошла 31 января этого года в краевой библиотеке им. Горького.

Стихи. Самодеятельное формальное стихоплетство. Отсутствие поэтической новизны, какого-либо художественного открытия. Рифмованная гладкопись, вторичность, заимствование и даже плагиат (литературное воровство): «Ах, как мало в этой жизни нужно» (стр. 20). Хрестоматийное у Александра Блока «Как мало в этой жизни надо».

Рифмованное глумление над святыми материнскими символами: «Летят из детства колыбельные // И ластятся, как псы метельные» (стр. 9): Это ж надо додуматься сравнить, уровнять колыбельные песни с псами!

Рифмованные самопародии: «Чтоб нимб не врос, как в башку рога» (стр. 16). Как же это нимб, сияние над головой, может врасти в башку, да еще как рога?

Нерифмованные опусы с претензией на стихи: «Меня вдруг откачали в Тысячекоечной от дальнемагистрального передоза в один конец» (стр. 133).

И т.д., и т.п. Еще хуже проза, страдающая у некоторых авторов словоблудием, отсутствием элементарной редактуры, корректорской несостоятельностью, особенно там, где три-четыре грамматические предложения слиты в одно с трудом читаемое.

Я намеренно не называю авторов. Авторы не виноваты. Каждый пишет в меру способностей и только предлагает свой труд. Дело редактора и всех тех, кто организует издание, принимать или не принимать то, что предлагает автор...

Нельзя допускать посредственность к торжеству, к руководству. К любому руководству, от которого зависят талант, судьбы людей, да и все общество в целом.

Борис ЛАПУЗИН.