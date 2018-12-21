Во Владивостоке в Год театра драматический театр им. Горького закроется на реконструкцию

Грядущий 2019 год объявлен Годом театра в России, его открытие состоялось во Владивостоке – теперь столице Дальнего Востока

Старт Года театра в России во Владивостоке состоялся в помещении Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького 13 декабря при большом стечении деятелей искусства и культуры, общественности края. С предстоящим Годом театра многие из них связывают надежды на развитие театральной отрасли, увеличение финансирования учреждений культуры, которое, увы, осуществляется в большинстве регионов страны по остаточному принципу. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» побывал на торжественном открытии.





Приветствуя участников церемонии, врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО заметил, что перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток ознаменует новую эру развития искусства и культуры в Приморском крае. Здесь будут построены новые музейно-выставочные площадки Русского музея, Эрмитажа, Третьяковки, музея Востока, современный концертный зал, открыты новые учебные заведения, так что у нашей молодежи есть будущее и в плане получения образования, и в плане дальнейшей работы. Он пообещал поработать над тем, как поднять базовые оклады работникам учреждений искусства и культуры, которые нуждаются в краевой поддержке, а также вручил награды работникам приморских театров.

В рамках года театра в Приморском крае пройдет театральный фестиваль, уроки мастерства именитых театральных мастеров, отсюда начнется Всероссийский театральный марафон, который охватит регионы страны от Владивостока до Калининграда.

Ключевым международным событием Года театра станет VIII Театральная олимпиада, проводить которую будет художественный руководитель Александринского театра Валерий ФОКИН. В России это главное мировое театральное событие состоится во второй раз, с июня по ноябрь в Санкт-Петербург на гастроли приедут ведущие театры мира, а все ведущие российские фестивали представят специальную программу. Планируется, что 2019 станет стартом для капитальных ремонтов различных театров страны, под этим знаком пройдет следующее десятилетие. Но уже в следующем году начнется капитальный ремонт здания краевого драматического театра им. М. Горького во Владивостоке.

Приморские театры в предстоящем году порадуют зрителя премьерами, новыми творческими проектами. Как рассказала корреспонденту «Золотого Рога» директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, это концертно-театральное учреждение не раз представляло зрителям мюзиклы, детскими сказки и литературно-музыкальные программами с участием драматических актеров, эта традиция будет продолжена и в Год театра. «В следующем году мы планируем совместно с Театром драмы им. В. Комиссаржевской из Уссурийска сделать специальную программу к Восточному экономическому форуму – некий синтез музыки и театра, чтобы профессиональные актеры вышли на сцену вместе с профессиональными музыкантами. В дальнейшем этот проект сможет жить и отдельно для артистов театра и филармонии, но нам интересен такой симбиоз, сейчас обсуждаем конкретный литературный и музыкальный материал», – поделилась она планами.

О состоянии театральной отрасли Приморья в кулуарах мероприятия состоялся и разговор корреспондента «Золотого Рога» с художественным руководителем Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, депутатом Законодательного собрания Приморского края Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ.

- Какое значение предаете предстоящему Году театра, и какие надежды с ним связываете?

- Надежды с нами всегда, мы их никогда не утрачивали. Но, может быть, руководство края и новый губернатор более пристально обратят внимание на нас, не как на попрошаек, а как людей, которые доставляют гордость и честь для них, являющихся руководителями этого региона. Я хотел бы, чтобы столь же много внимания, как и новым Эрмитажу, Мариинке, концертному залу, уделяли тем, кто стоял у истоков – театру молодежи, театру драмы, картинной галерее и другим, чтобы их ровно на столько же могли поднять в заработных платах, в выделении квартир и так далее, потому что мы равные. Там создают сегодня правильную историю, но еще нет круга людей, которые готовы в нее войти, а мы строили театр под людей, которые приходили в этот театр. Это для меня важно и, думаю, важно для многих.

Не надо строить иллюзий… У нас каждый год – то Год волонтера, то Год литературы… Думаю, что надо трепетно и с юмором относиться к тому, что происходит, и очень дорожить тем, что Год театра являет собой важнейший порог движения и развития российского театрального искусства – это чрезвычайно важно.

- Как вы оцениваете состояние театральной отрасли нашего края?

- Хотел бы сказать только одно, надо немедленно направить все силы на строительство единственного уникального театра кукол, который в этом году отмечает свое 80-летие. Они незаслуженно прозябают столько лет в помещениях, которые арендуют… Но дети, поколение, о котором мы столько говорим, должно наконец прийти в Храм кукольного искусства. Это очень важно, так же, как важно вернуть гастрольную деятельность в региональные театры. Театры Владивостока и Приморья должны быть увидены в Петербурге, Москве, Ростове, других городах нашей необъятной страны. И когда-то такая возможность предоставлялась – гастрольные репертуарные совещания в министерстве культуры позволяли планировать на три года вперед, на эту деятельность находили деньги. Ну а сейчас одна тема - деньги, деньги, где взять деньги. Я посмотрел бюджет края, на культуру предусмотрено всего 1,1%, она по-прежнему финансируется по остаточному принципу и существенно отстает от других направлений. Не буду рыдать, но как-то неприятно… Каждый тянет одеяло на себя, я не тяну, я просто хочу сказать власти – присмотритесь, перестаньте кричать о будущем поколении, которое рождается в школах, театрах, музеях, картинных галерея, способствуйте этому! Но я верю приходу человека, который этим займется.

- Планы вашего театра на Год театра?

- Самые грандиозные планы – это реконструкция театра. Мы абсолютно точно закрываемся (где-то в октябре-ноябре) и уходим на два года в режим плаванья – это гастроли по краю, стране, за рубежом и встречи здесь со зрителем. Поиски здания, где мы можем продолжить играть спектакли для нашего зрителя во Владивостоке, пока продолжаются. Все не так просто. Пока пребываем в состоянии штормового предупреждения.

Фото автора.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.