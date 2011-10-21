Приморские танцоры выйдут на паркет «Славы России – 2011»

С 25 по 31 октября в Москве пройдет Открытый международный турнир по спортивным бальным танцам «Слава России – 2011». В соревновании примут участие тысячи пар, в их числе будут и танцоры из Владивостока.

В рамках турнира состоятся соревнования среди всех возрастных групп, пройдут турниры мировой классификации WDSF International Open Standard и WDSF International Open Latin, турниры среди профессионалов WDSF PD Standard и WDSF PD Latin.

Это престижный турнир, где будет присутствовать лучшая судейская бригада, титулованные российские и известные зарубежные пары. В соревновании примут участие тысячи пар, в их числе будут и танцоры из Владивостока, которые будут отстаивать честь ДВФУ и других университетов города, а также бороться за танцевальную школу Приморского края.

Профессиональная подготовка наших приморских танцоров с каждым годом растет, и они показывают все лучшие результаты. Этому способствует не только тренировки в зале со своими педагогами и собственная практика, но и различные семинары и индивидуальные с занятия с ведущими тренерами России. Ради этого участники турнира едут в Москву на несколько дней раньше, чтобы пройти столичные мастер-классы.

Большую надежду педагоги и танцоры возлагают на одну из ведущих пар Дальнего Востока – Дениса Попова и Дарью Рыжонину. Они совсем недавно танцует вместе, но уже добились высоких результатов. Так и сейчас в их планы входит дойти до одной четвертой финала, а может даже и до полуфинала IDSF Open Latin ОМТ «Слава России – 2011». Спортсмены учатся в ДВФУ и уже не раз отстаивали честь своего университета на различных мероприятиях, как в России, так и за границей.

На турнир «Слава России – 2011» отправятся десятки пар из Владивостока и каждая намерена достичь наивысших результатов в своем классе. Кроме того, пары, не прошедшие в последующие туры, будут иметь возможность бесплатно посмотреть выступления сильнейших танцоров России и мира вживую. Это огромный опыт для любого участника подобного мероприятия.

В рамках турнира состоится гала-концерт по случаю 20-летнего юбилея Федерации танцевального спорта России, а также церемония вручения национальной премии "Экзерсис".

Мы желаем нашим приморским танцорам удачи на соревновании, побед и по традиции - легкого паркета!