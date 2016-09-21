Сергей Довлатов "вернулся" во Владивосток в день рождения Нины Аловерт

21 сентября во Владивостоке фотоальбом "Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт" поступил в широкую продажу во все магазины «Приморского торгового дома книги», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Издание фотоальбома стало возможным благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, местного журналистского сообщества и русско-американского фотографа Нины Аловерт, которую называют «летописцем русской культуры за рубежом».

О том, как родилась идея, и как она была осуществлена в тираже 1200 экземпляров, автор - Нина Аловерт - рассказывает в своей книге: "Альбом, посвященный юбилею Сергея Довлатова, издается в городе, в котором писатель никогда не бывал при жизни, но о котором не раз вспоминал, создавая книгу «Наши», и в который он мистически возвратился накануне своего 75-летия. Судьба поставила нас всех перед «неизбежностью» издать альбом фотографий Довлатова во Владивостоке".





Презентация этого уникального издания состоялась 5 сентября в галерее «Арка». Первый тираж был отправлен в Санкт-Петербург, где Нина Аловерт открывала свою выставку "Довлатов и его окружение" в рамках "Дня Д".

"Все фотографии, собранные в этом альбоме, – документальные. Я снимала Сергея в рабочей обстановке в редакции газеты «Новый американец», у него дома, на улице, но это не были специальные съемки с поставленным светом. Какой был свет в доме, в редакции, на улице, при том и снимала. Иногда Довлатов знал, что я его снимаю, иногда – особенно во время работы в редакции – ни он и никто другой просто не обращал на меня внимания: каждый был занят своим делом. Но любое искусство – немного мистика. В искусстве фотографа тоже достаточно загадочных моментов. У нескольких фотографов есть прекрасные портреты Сергея. И на всех – он разный, как будто мы снимали разных Довлатовых. Но все-таки фотографии неподвластны времени. Поэтому, собрав воедино свои фотографии, печатавшиеся в книгах и периодике, включая нигде еще не изданные, я тоже решила оставить память о писателе, каким я его видела тогда. Этот альбом – мои воспоминания об ушедшем друге", - пишет Нина Аловерт.





Так случилось, что фотоальбом поступил в продажу 21 сентября, в день рождения Нины Николаевны Аловерт. Во Владивостоке ее знают и любят. В ноябре 2015 года в галерее "Арка" по приглашению Генерального консульства США во Владивостоке состоялась ее персональная выставка «Друзей моих прекрасные черты», издан фотоальбом, и есть новые планы.





Нина Аловерт на открытии своей выставки "Друзей моих прекрасные черты" во Владивостоке в 2015 году. Фото предоставлено Генконсульством США во Владивостоке.

Досье "Золотого Рога": Нина Аловерт родилась в Ленинграде, окончила исторический факультет Ленинградского университета. Работала ассистентом на кафедре истории средних веков, заведующей музеем Ленинградского театра комедии при Н.П. Акимове, штатным фотографом в драматических театрах имени В.Ф. Комиссаржевской и Ленсовета. С начала 50-х годов фотографирует балет Кировского (Мариинского) и Большого театров, а также спектакли драматических театров. Ее фотографии публиковались в периодической печати и книгах о балете, выпущенных издательством «Искусство». С 1977 года живет в Америке. Внештатный балетный критик и фотограф журналов Dance Magazine, Ballet Review, Pointe, журнала «Балет» (Москва), русскоязычных газет в Америке: «Новый американец», «Русский базар», «Новое русское слово», «В Новом Свете», «Элегантный Нью-Йорк». Печаталась как фотограф во многих газетах, журналах и книгах, издаваемых в разных странах мира. Принимала участие в составлении Мeждународного балетного словаря и справочника «Кто есть кто в современном мире» как автор статей и фотографий. Выступала с устными рецензиями на балетные спектакли на радиостанции «Голос Америки». Снимала русских деятелей литературы и искусства в Америке и Франции. Все книги Сергея Довлатова оформлены в основном ее фотографиями.

Тираж фотоальбома "Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт" поделен на три равные части и будет распространятся в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Книги поступили в магазины «Приморского торгового дома книги» (бывший Приморский книготорг), расположенные на ул. Светланской (малый ГУМ), Алеутской, Океанском проспекте и проспекте 100 лет Владивостоку.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.