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"Студенческая весна" стала лучшим молодежным событием в Приморье

21 Сентября 2015, 16:00 | Приморье

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» занял 1 место в номинации «Лучшее молодежное событие» в региональном этапе национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Как рассказали газете «Золотой Рог» в департаменте по делам молодежи Приморья, результаты регионального этапа национальной премии Russian Event Awards по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам стали известны вчера вечером.

«Признание «Студенческой весны» лучшим молодежным событием, несомненно, подчеркивает значимость фестиваля в крае для развития студенческого творчества и его  уникальность в сфере событийного туризма. Однозначно могу сказать, что Приморье и команда организаторов фестиваля, готовы к новым масштабным событиям и к встрече с гостями и туристами», – отметил директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович.

В октябре 2015 года в городе Казани пройдет Всероссийский финал Национальной премии, где команда Приморского края представит результаты XXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Выступивший с презентацией на региональном финале премии руководитель краевой исполнительной дирекции фестиваля Сергей Матлин, отметил яркие особенности, которые в рамках фестиваля произошли впервые.

«Приморье впервые стало местом проведения события на Востоке России, более половины участников впервые совершили авиапутешествие и увидели море своими глазами, впервые все участники были размещены в одном месте и в одинаковых условиях», – подчеркнул он.

По словам Губернатора Владимира Миклушевского на «Студенческой весне» в Приморье собралась самая яркая, талантливая, интеллектуальная и целеустремленная молодежь России.

«Студенческая весна» дала вам уникальный шанс подняться на ступеньку выше и заявить о себе. В зале нет проигравших. Вы все победители! Уверен, за это короткое время вы успели полюбить Приморье, но точно Приморье полюбило вас. Возвращайтесь к нам!», – поздравил ребят Губернатор.

Под аплодисменты зрителей Владимир Миклушевский передал эстафету Республике Татарстан – Кубок фестиваля «Российской студенческой весны» - 2016.

Напомним, впервые фестиваль «Российская студенческая весна» проходил на берегу моря, в Приморье. В нем приняли участие около двух тысяч студентов из более 60 регионов России. Помогали в проведении фестиваля 300 волонтеров, которые прошли школу «Волонтер весны», оценивали участников 34 российских эксперта из разных сфер.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: студенческая весна  фестиваль  russian event awards 



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