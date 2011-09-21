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Приморские дагестанцы перетанцевали всех

21 Сентября 2011, 20:59 | Приморье

Гран-при III Регионального конкурса балетмейстерских работ «Танцевальный бриз 2011» завоевал находкинский вокально-хореографический ансамбль «Приморские дагестанцы».

У молодого коллектива под руководством Амины АВАРСКОЙ также звание лауреата конкурса в одной из номинаций.

Конкурс балетмейстерского мастерства Дальневосточного Федерального округа проводился в городе Фокино. В нем приняли участие 460 танцоров из Хабаровска, Биробиджана, Владивостока и десятков приморских городов. Находку представляло четыре коллектива, но самым успешным оказалось выступление новичков. Вокально-хореографический ансамбль «Приморские дагестанцы» под управлением Амины АВАРСКОЙ впервые принял участие в конкурсе такого масштаба и завоевал сразу два почетных приза.

Гран-при в номинации «Шоу-программа» присужден коллективу за вокально-хореографическую композицию «Кавказ». В номинации «Народный танец» всех покорила «Зажигательная лезгинка», и находкинцы получили за нее еще и Диплом лауреата конкурса. Профессионалы отметили балетмейстерскую работу Амины АВАРСКОЙ и высокую технику совсем юных артистов – они танцуют на пальцах, мастерски делают «перекаты» и прыжки на коленях. Понравилось также, что в композициях одновременно используются вокал и хореография. По словам членов жюри, находкинский ансамбль внес новую струю в традиционный хореографический конкурс. А зрители остались в восторге от живой, экспрессивной энергетики, которую дарили им «Приморские дагестанцы».

В основной состав коллектива входит всего восемь девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 11 лет. Вокальные партии исполняет руководитель. Несмотря на название, ансамбль многонационален, в нем танцуют дагестанцы, русские, молдаване. Руководитель ансамбля Амина АВАРСКАЯ – не профессиональный балетмейстер, хотя много лет отдала танцам. С детства выступала в профессиональном ансамбле, исполняла народные танцы в хореографическом коллективе Академии искусств Махачкалы, в которой закончила два отделения – вокальное и хоровое дирижерское. Сегодня Амина АВАРСКАЯ – заместитель директора находкинской муниципальной картинной галереи «Вернисаж», на базе этого учреждения культуры и репетирует ансамбль «Приморские дагестанцы». Большую поддержку творческому коллективу оказывает общественная организация дагестанцев «Единство», дагестанская община Находки.

После победоносного выступления на региональном конкурсе находкинский коллектив получил сразу несколько приглашений на различные конкурсы, в частности, в Хабаровск, на Дни кавказской и восточной культуры в Фокино. Находкинцы смогут увидеть «Приморских дагестанцев» на ноябрьском Фестивале национальных культур, посвященном Дню народного единства.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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