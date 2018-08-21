Фрегаты берут курс на Приморье

В дни ВЭФ-2018 регион впервые примет престижную международную регату

1 сентября в южнокорейском Йосу стартует международная гонка парусников SCF Far East Tall Ships Regatta 2018, финальная часть которой приурочена к проведению во Владивостоке Восточного экономического форума. Соревнования парусных судов в акватории Амурского залива обещают стать одним из самых зрелищных мероприятий в преддверии празднования 80-летнего юбилея со дня образования Приморского края.

Ожидается, что участие в регате примут сразу шесть учебных парусных судов – «Надежда» и «Паллада» из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Республики Корея и Bima Suci из Индонезии. При этом пять из шести парусников (за исключением японского Ami, принадлежащего к классу «В») относятся к классу «А» - суда с прямым парусным вооружением (барк, баркентина, бриг, бригантина, корабль) или любым парусным вооружением с длиной более 40 м. На борту каждого из таких парусников – команда численностью более 100 человек. Кроме того, к «большим» участникам регаты присоединятся около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России.

Добро пожаловать на борт!

Даты проведения парусной регаты были изменены этой весной – после того, как определились даты проведения Восточного экономического форума. Первая гонка из южнокорейского порта Йосу во Владивосток стартует 1 сентября, за несколько дней парусникам предстоит покрыть расстояние более чем в 500 морских миль (более 900 км). Второй этап регаты пройдет в акватории Амурского залива 11 сентября и завершится парадом парусов – зрелищным прохождением судов, в котором участвуют все парусники регаты. При этом и во Владивостоке, и в Йосу во время пребывания парусников разместится «морская деревня» со свободным посещением кораблей. В южнокорейском городе режим «открытого трапа» начнет действовать уже через несколько дней, 27 августа.

По информации организаторов, на период регаты для жителей и гостей Владивостока запланирована обширная программа мероприятий. Так, 8 и 9 сентября все желающие смогут наблюдать заход парусников в бухту Золотой Рог и их швартовку к центральным причалам города. Предполагается, что несколько парусников расположатся на 33-м и 31-м причалах, а еще одно судно разместят возле Морского вокзала, рядом с лайнером «Costa NeoRomantica», который станет «плавучей гостиницей» на период проведения Восточного экономического форума.

9 сентября состоится официальное открытие «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018». С 9 по 13 сентября все суда регаты будут доступны для свободного посещения. Для удобства жителей Владивостока на период проведения регаты Вокзал морских прибрежных сообщений будет перенесен на 36 причал Корабельной набережной.

Кроме того, с 9 по 13 сентября на Корабельной набережной будет действовать «Морская деревня». Гостей деревни ждут ярмарка сувенирной продукции дальневосточных мастеров, площадки с тематическими мастер-классами и интерактивными мероприятиями, фотозона, фуд-корт с дальневосточными деликатесами, а в вечернее время – концертные программы. Здесь же предполагается организовать пресс-центр регаты.

Соревнования на суше и на море

10 сентября на стадионе и водной станции МГУ им. адмирала Г.И. Невельского пройдут «Портовые игры», участниками которых станут экипажи прибывших во Владивосток парусников. В программе состязаний – матчи по мини-футболу и мини-волейболу, эстафета на полосе препятствий, перетягивание каната и гребля на ялах.

Утром 11 сентября начнется второй этап гонки парусных судов в рамках регаты. Парусникам предстоит преодолеть дистанцию в 40 морских миль вдоль побережья Амурского залива, благодаря чему все желающие смогут наблюдать за соревнованием с набережных в центральной части города. Помимо гонок для больших парусников и крейсерских яхт, будет проведена и отдельная детско-юношеская регата.

12 сентября на Корабельной набережной пройдет парад экипажей, за которым последует торжественная церемония награждения победителей «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018». Не исключено, что в церемонии награждения победителей регаты примет участие президент России Владимир ПУТИН, а также главы иностранных государств, которые прибудут во Владивосток для участия в ВЭФ-2018. В пятницу, 14 сентября, регата завершится «Парадом парусов»: все суда, принявшие участие в соревновании, в торжественном парадном строю пройдут под парусами и флагами по Амурскому заливу и далее в проливе Босфор Восточный.

В Дальневосточной регате учебных парусников участвуют сразу два судна, портом приписки которых является Владивосток, – фрегаты «Надежда» и «Паллада». При этом «Надежда» в 2014 и 2016 годах занимала первое и второе места соответственно в аналогичной регате на Черном море. В свою очередь, «Паллада» во время кругосветного плавания в 2007-2008 годах установила мировой рекорд скорости для судов подобного типа - 18,8 узлов. Из зарубежных участников SCF Far East Tall Ships Regatta 2018 стоит отметить индонезийский барк «BIMA SUCI», который был спущен на воду менее двух лет назад, в октябре 2016 года. Барк стал крупнейшим парусным учебным судном, построенным в Европе после Второй мировой войны, и одним из крупнейших действующих парусных судов в мире: его длина составляет 111,2 метра, а ширина - 13,65 метра.

Приморье готовится к регате

О намерении провести в дни ВЭФ-2018 регату больших парусников Андрей ТАРАСЕНКО заявил сразу после назначения на должность врио губернатора Приморья. В феврале был сформирован оргкомитет, в задачи которого вошло содействие в организации и проведении регаты. По словам главы региона, крупные парусные регаты уже стали знаковыми событиями и в других портовых городах России.

- Например, Балтика этим живет. В этот раз там было 57 парусников. Понимаете, какие масштабы, какая красота, когда в город заходит такое количество парусников? Мы в Сочи проводили такую регату – у нас все причалы были забиты, такой красоты мы никогда не видели, и никто из россиян никогда не видел, потому что никогда ни один порт не принимал такое количество парусников одновременно, - отметил Андрей Тарасенко на одной из первых пресс-конференций.

Не исключено, что в будущем Дальневосточная регата учебных парусников станет визитной карточкой Владивостока и Приморья и будет проводиться на регулярной основе. Уже существуют планы на ее проведение по четным годам, а по нечетным будет проходить регата на Черном море – SCF Black Sea Tall Ships Regatta.

Добавим, что 12 сентября состоится Международная парусная регата «Дальневосточный кубок 2018» – Far East Cup 2018 в классе Beneteau First 40. В ней примут участие, в том числе, яхты, прибывшие из Циндао (КНР). Кроме того, на период проведения соревнований «больших» парусников запланировано проведение детско-юношеской регаты на лодках типа «Оптимист», «Кадет», «Лазер». Еще одним ярким событием Восточного экономического форума станет регата в классе яхт «Плату 25». Она будет проходить с 11 по 13 сентября в бухте Аякс на острове Русский.

Среди других спортивных мероприятий в дни Восточного экономического форума – гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, товарищеские матчи по игре Го, Международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, Матчевая встреча по сумо «Россия-

Япония». Добавим, что в течение всего 2018 года в Приморье также проходят крупные спортивные мероприятия, приуроченные к 80-летию края: чемпионаты по футболу, марафоны по парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ и другие.

Досье "Золотого Рога": «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018» проводится в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России, прибытие судов во Владивосток приурочено к IV Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Основная цель регаты — повышение интереса молодежи к морской профессии, пропаганда здорового образа жизни, поддержка морского образования, а также развитие международного сотрудничества и добрососедских отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организаторами Регаты являются Sail Training International (UK) – всемирная некоммерческая ассоциация учебных парусников, которая с 1956 года проводит международные мероприятия во многих регионах мира; а также Ассоциация учебных парусников (Россия) – организатор «СКФ Черноморская регата учебных парусников» 2014 и 2016 годов, организатор и оператор международных регат учебных парусников Программы Регат 2018-2022 годов.

На фото: В Дальневосточной регате учебных парусников участвуют сразу два судна, портом приписки которых является Владивосток, – фрегаты «Надежда» и «Паллада».

Фото Виктора КУДИНОВА