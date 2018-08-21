Фестиваль "Владивостокская крепость" принимает международный формат

Реконструкции исторических боев особенно интересуют японцев

Крупнейший на Дальнем Востоке исторический фестиваль «Владивостокская Крепость» стартует во Владивостоке 25-26 августа. Ежегодный турнир по средневековым боям в доспехах пройдет на этот раз в парке «Патриот» на территории Ворошиловской батареи на острове Русском.

Зрителям покажут одиночные и командные бои в полный контакт на стальном оружии. В поединках один на один побеждает тот, кто нанесет больше ударов по противнику, а в командных боях – тот, кто последним останется на ногах. Как отмечают организаторы, состязания обещают быть жесткими.

- Они будут проходить в формате турнира, по итогам которого команда-победитель поедет на общероссийский ИСБ (исторический средневековый бой) - турнир в Санкт-Петербург, так что это придаст соревнованиям дух соперничества, - отметили организаторы из Клуба исторической реконструкции «Гарнизон». – В турнире за право представлять Дальний Восток в Санкт-Петербурге будут участвовать команды и бойцы из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре.

Зрители смогут не только посмотреть на турнир, но и принять участие в действии – например, пострелять из средневекового лука, примерить доспехи, приобрести сувениры ручной работы на средневековой ярмарке, которая развернется в дни фестиваля. Для детей будут организованы бои на мягких мечах с защитными шлемами, кроме того, они смогут примерить стальные шлемы и подержать настоящие боевые мечи.

Фестиваль «Владивостокская крепость» каждый год привлекает туристов из других регионов России, а также иностранных, ведь он имеет историческое значение: так, кроме веселья, ярмарки и соревнований в первый день фестиваля профессионалы покажут две крупномасштабные реконструкции боев: одна отразит эпизод боя времен Гражданской войны в России периода 1918-1922 года, а вторая – эпизод боя времен Великой Отечественной Войны 1941- 1945 года.

«Тёмный» туризм

К каждой реконструкции организаторы готовятся месяцами, а то и годами. Напомним, что 4 августа этого года в парке Минного городка во Владивостоке состоялась реконструкция сражения у озера Хасан «Хасан за нами», к которой готовились еще с 2015 года. Воспроизведением боя в деталях занимались реконструкторы из Приморья (военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт»), Хабаровска и Японии (отсюда во Владивосток прибыла специальная делегация участников), а чтобы посмотреть на крупномасштабное четырехчасовое действие, во Владивосток приехали зрители из стран АТР, в частности – из Японии. По словам экспертов, японцам особенно интересны военные реконструкции, потому что в этой стране отмечается расцвет интереса к так называемому «темному туризму» - путешествиям по местам катастроф, военных действий и других печальных исторических событий.

- Подготовка к реконструкции – очень сложный процесс, и дело не только во владении оружием, выразительности движений, артистизме, - отметил командир ВИК «Первый Дальневосточный фронт» Вячеслав ЗЕМДИХАНОВ. – Большого труда стоит выдержать все тонкости униформы солдат, снаряжения и вооружения. Для этого нужно шить, строить орудия – в общем, большая творческая работа, требующая внимания к деталям. К примеру, к одной из реконструкций мы около года строили модель японского орудия ТИП-38. Для реконструкции необходимо также больше места, чтобы расположить всех участников действия, которых, как вы понимаете, десятки, а то и сотни. Например, в реконструкции «Хасан за нами» приняло участие около 50 человек. Именно поэтому мы выбираем просторные территории с хорошим обзором. Парк Минного городка хорошо подошел для реконструкции «Хасан за нами» - мы выбрали в качестве ключевого эпизода самое драматичное сражение за сопку Заозерную. Этот бой состоялся восемьдесят лет назад, а если точнее – 29 июля 1938 года. Тогда японские войска вторглись в СССР, на территорию в районе озера Хасан, и сражение было тяжелым, однако Красной армии после тяжелых боев удалось изгнать врага.

Крепость федерального значения

Интерес для туристов и жителей края представляют не только реконструкции, но и сама по себе Владивостокская крепость, аналогов которой нет во всем мире. Сегодня Приморский край заинтересован в привлечении туристов, для этого даже реализуется краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Поэтому в данный момент готовится масштабный проект по реконструкции Владивостокской крепости. Дело в том, что многие объекты комплекса слишком долго не охранялись и пребывали практически в бесхозном состоянии, а потому сильно пострадали от вандалов.

За очистку крепости от мусора уже взялись студотряды, а вот кардинальные перемены оборонительных сооружений будут проходить поэтапно, ведь в целом объектов Владивостокской крепости – более сотни. К саммиту АТЭС-2012, например, восстановили Новосильцевскую батарею на острове Русский. Сейчас она вызывает массовый интерес у туристов, однако после их посещений ее приходится приводить в порядок снова и снова. Стрелковый капонир восстанавливается сейчас на форту Поспелова, на очереди и остальные сооружения крепости.