Китайцы променяли Мариинку на шопинг

Самые многочисленные гости региона заходят в театры и музеи случайно

Несмотря на то, что многие культурные институции Приморья разочаровались в туристической активности большинства иностранцев, представители сферы не теряют оптимизма. И даже самый массовый поток из КНР, граждане которой предпочитают шопинг посещениям музеев и выставок, можно переориентировать на культурные ценности региона, считают эксперты. Более того, этот интерес можно не только подогреть, но и монетизировать. О том, как это сделать, эксперты рассказали Деловой газете «Золотой Рог».

Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, заинтересованность регионом со стороны иностранных гостей постоянно растет. По сравнению с 2016 годом иностранный туристический поток вырос на 12%, и по итогам 2017 года Приморский край посетило более 640 тыс. иностранцев. Самым массовым традиционно стал турпоток из КНР – около 420 тысяч туристов. Многие отрасли экономики региона подстроились именно под этот поток, как например, ресторация и ювелирные магазины. В то же время культурной сфере приходится работать с менее массовым потоком иностранцев.

Музейное пространство с корейским акцентом

«Мы очень разочаровались в китайском потоке, – делится директор музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ. – Несмотря на то, что он огромный, интересы среднестатистического туриста из КНР культурную сферу в себя не включают. Эти люди заходят в музеи совершенно случайно, им больше интересен шоп-туризм. И поскольку потребление культурных услуг у них отходит на задний план, мы концентрируемся на других гостях из АТР – корейцах. Между Россией и Южной Кореей действует безвизовый режим, а Приморье расположено очень близко к этому азиатскому соседу, и мы получаем такой феномен, как большой поток туристов выходного дня. Зачастую это представители корейской молодежи, возраста 19-25 лет. Им многое интересно: места показа, достопримечательности, музеи и галереи».

Впрочем, и корейский поток достигает серьезных значений. Так, по итогам 2017 года край принял более 100 тыс. гостей из Республики Корея, еще 18 тыс. туристов прибыло из Японии. Оба этих показателя являются рекордными для региона.

По словам Виктора Шалая, такой туристический поток уже может влиять на экспозиции музеев Владивостока. Например, корейские путешественники развернули музей имени Арсеньева в сторону расширения экспозиции государства Бохай. «История бохайского царства находит живой отклик у жителей Корейского полуострова. Они эту историю идентифицируют с собой, им удивительно приезжать во Владивосток и видеть общие страницы древней истории. Безусловно, в той или иной степени этот рассказ всегда присутствовал в музее потому, что Бохай – часть территории Приморского края. Но это был всего лишь фрагмент. Сегодня развернули большую выставку, и как показывает практика, она привела еще больший туристический поток в стены музея имени Арсеньева», – рассказал директор музея.

Корейский интерес к культуре Дальнего Востока рождает и новые музейно-выставочные площадки. Генеральный директор музейно-выставочного комплекса ООО «Холуай» и коллекционер Артур НИКОЛАЕВ занимается организацией музея корейской истории во Владивостоке. По его словам, сегодня проект нуждается в подходящей площадке, а с экспонатами не возникает сложностей – их из своих запасников коллекционеру готовы предоставить на ответственное хранение музеи ДВО РАН и ДВФУ.

Вернисаж для иностранца

Другая часть культурной жизни, которая также подверглась влиянию иностранцев – живопись. Как рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО, в выставочных залах чаще встречаются группы иностранных туристов, чем российских. По ее мнению, это результат работы департамента туризма Приморского края и учреждения.

«Продвижение культурных институций должно проходить обоюдно. Здесь ни одной стороне нельзя оставаться пассивной, – убеждена директор Приморской картинной галереи. – Мы заинтересованы в совместной работе, поскольку ни туристско-информационный центр, ни департамент не смогут привлекать туристов, если не будет объектов показа, а они, в свою очередь, не смогут заинтересовать большое количество путешественников без поддержки региональных властей. Поэтому мы активно выстраиваем совместную работу. Например, благодаря тому, что мы взаимодействовали с ТИЦ, посещали департамент туризма Приморского края, мы вошли в туристическую программу круизных лайнеров. Теперь увеличившиеся заходы «Принцесс» обеспечивают нам большой приток посетителей».

Эксплуатируют иностранный интерес и местные художники, причем не только корейский и японский, но и китайский. Например, один из первых салонов Владивостока – «Ностальгия» вполне успешно завлекает в свои стены китайских туристов. Секрет прост – находящийся по соседству одноименный ресторан предлагает гостям из КНР русскую кухню, а договоренности с туристическими компаниями города обеспечивают стабильный поток. Пообедавшему туристу не составляет труда заглянуть в салон и выбрать картину по вкусу. Как отмечают художники, наибольшим спросом пользуются морские пейзажи и произведения с символикой Дальнего Востока.

Как рассказала художница и руководитель сообщества «Красная нить» Марина ПАК, туристы охотнее тратятся на произведения приморских художников, чем местные жители. «Наше сообщество экспериментирует с форматами, и мы организуем выставки не только на традиционных площадках, но и стараемся задействовать другие общественные пространства. Например, выставка-продажа «Грани» проходила в кафе Studio и вызвала бурный отклик у посетителей заведения. По ее итогам был продан ряд картин молодых художников, и все они достались туристам. Это были харизматичные работы, отражающие специфику Приморья».

По словам художницы, популярностью пользуется и другой салон - «Буржуазия». Салонное пространство интегрируется и с другими регионами России: московские коллекционеры нередко становятся покупателями приморской живописи.

«Еще одна площадка – центр современного искусства «Заря», на мой взгляд, сегодня не до конца реализует потенциал местной аудитории. Команда «Зари» может делать замечательные выставки – они знают технологию и умеют преподносить произведения искусства. Но пока сотрудничество местных художников с центром выстраивается не очень динамично – не хватает взаимодействия с кураторами. Хотя некоторые художники могли бы привлечь, в том числе, и иностранную аудиторию. Например, моя коллега акцентировала внимание на теме корейской диаспоры в Приморье, и именно серия этих картин принесла ей популярность. Думаю, многие произведения, связанные с иностранным историческим наследием, будут пользоваться успехом, главное - найти точки соприкосновения организаторов выставок и местных художников. Получилось же у приморской сцены Мариинского театра завоевать свою иностранную аудиторию. Может получиться и у художественного сообщества», – убеждена Марина Пак.

Объединяющая старина

Эксперты убеждены, что в Приморье существует категория культурных ценностей, перед которой не смогут устоять туристы из Азии: будь то китайцы, корейцы или японцы – это антиквариат. Помимо артефактов, которые законодательно запрещено вывозить из России и даже оставлять себе в качестве сувениров, есть еще ряд старинных предметов, которые могут стать достоянием туриста. Кстати, любовь к антиквариату успешно используют в Крыму – там для любителей винтажных вещей организованы туры, где коллекционеры могут приобрести фарфор, живопись, изделия из бронзы, монеты и прочее.

Как заметил владелец одного из магазинов антиквариата Владивостока Андрей ЭЙРИХ, в Приморье такой специфический вид торговли, как торговля старинными вещами, во многом зависит от туристических потоков.

«Летом антикварные лавки переживают пик сезона: его обеспечивает наплыв туристов из других стран и городов. Мой магазин находится на гостевом маршруте, и в жаркий период на подоконнике красуется большой бюст Ленина в пионерском галстуке, а из открытых окон рвутся звуки патефона. И многие туристы обращают на это внимание, заходят и приобретают какие-то мелочи. Можно смело назвать это стихийной покупкой. Зимой же магазины антиквариата живут за счет увлеченных коллекционеров, готовых в любую погоду прийти за интересной вещью», – говорит антиквар.

В то же время Артур Николаев убежден, что антикварный потенциал Приморья до конца не раскрыт. «В нашем регионе сосредоточено множество изделий, произведенных в разные периоды руками жителей Китая, Кореи и Японии. Например, квартал Владивостока Миллионка трепетно хранит наследие своих иностранных жителей, которые покинули регион в начале XX века. И многие из этих вещей иностранцы хотели бы приобрести, причем не жалея на покупку денег. К сожалению, сегодня в регионе отсутствует подходящая аукционная площадка. В моих планах - создать первый дальневосточный аукцион антиквариата, где потенциальные покупатели смогут найти по-настоящему интересные вещи, связанные с культурным наследием. Надеюсь, что этот проект удастся запустить в ближайшее время», – рассказал коллекционер.

МНЕНИЕ

Артур НИКОЛАЕВ, гендиректор музейно-выставочного комплекса ООО «Холуай»:

Помимо российской культуры, иностранцев из АТР очень интересует древняя культура других национальностей, проживавших на Дальнем Востоке. Это чжурчжэни, бохайцы, хунхузы. У всех было богатое культурное наследие, которое сегодня хранится в частных коллекциях или запасниках музеев.

Многие экспонаты никогда не выставляются, либо предстают взору зрителя крайне редко. Именно поэтому необходимо исправить эту ситуацию и показать хотя бы один пласт истории Дальнего Востока, связанный с пребыванием на его территории корейцев. И эта тема пользуются спросом у иностранных туристов – они готовы посещать тематические экспозиции.

На фото: Иностранцы ходят в приморские музеи не по коллективной заявке.

Фото Юрия РОГОВА.