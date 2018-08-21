Развлечения с размахом

Основным флагманом в развитии детского событийного туризма во Владивостоке выступает «Арт-парк «Штыковские пруды»

Как и в любом городе России, во Владивостоке с детьми можно сходить разве что в кино, в цирк, в театр, на разнообразные платные мастер-классы, а вот крупномасштабные фестивали для детей – довольно редкое явление, хотя, по мнению экспертов рынка, развитие детского событийного туризма должно проходить наравне с развитием делового туризма, ведь у этого направления есть широкая аудитория потенциальных потребителей.

В 2017 году успехом пользовался Международный детский джазовый фестиваль Pacific Fusion, который прошел во Владивостоке в третий раз в апреле. Тогда на сцене Международной лингвистической школы выступили около 70 юных участников из Приморья и стран АТР. В мае 2018 года участников было уже около ста, однако фестиваль, который мог бы стать яркой визитной карточкой детского событийного туризма края, не имеет значительной информационной поддержки и проходит почти незаметно. Между тем, популяризация и продвижение туристских направлений Приморья реализуется в рамках краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020-е годы».

Местный масштаб

Основным флагманом в развитии детского событийного туризма во Владивостоке стал «Арт-парк «Штыковские пруды», который создает новые формы для детских фестивалей. У арт-парка есть событийный календарь, в соответствии с которым фестивали проходят каждую неделю и активно анонсируются. Однако пока что они вызывают интерес в основном у местной аудитории: чтобы поучаствовать в мероприятиях, в арт-парк приезжают десятки семей с детьми из Владивостока и других городов Приморья.

Например, последний фестиваль творчества «Зеленая прищепка 2018 - навстречу солнцу» прошел в «Штыковских прудах» в этом году уже в четвертый раз. Участие в нем, как и в других событиях арт-парка, доступно семье любого достатка: заплатить нужно только за вход в «Штыковские пруды», при этом билет для взрослых стоит всего 200 рублей, для детей от 6 до 14 лет – 50 рублей, а для детей младше 6 лет – вход и вовсе бесплатный. За такие смешные деньги семьи с детьми принимали участие в битве художников, за победу в которой вручался билет на ее же финал в Москве, могли посетить солнечную лабораторию с опытами для детей, посмотреть на шоу парашютистов, трюки флайбордистов и многое другое.

«Арбузы против кукурузы» - фестиваль урожая

18 августа в «Штыковских прудах» прошел фестиваль урожая, приуроченный к периоду сбора урожая арбузов и кукурузы, который скоро стартует в Приморье. Поэтому попасть на фестиваль всей семьей можно было за арбуз. Соответственно, в рамках ежегодного детского фестиваля состоялся конкурс на самый большой арбуз, различные семейные игры и конкурсы, в том числе - на поедание арбузов на скорость, бумажное шоу, детская дискотека с организатором «Зумба кидс», а также специально подготовленные танцевальные номера. На фестивале также был разыгран годовой абонемент в арт-парк на трех человек: победителям нужно было всей семьей создать поделку из арбуза или кукурузы.

Фестиваль мороженого

Буквально через неделю после «арбузов», 25 августа, в арт-парке стартует Фестиваль мороженого. Главном акцентом фестиваля станут дегустация мороженого известных марок, а также химические опыты с мороженым. Не обойдется и без конкурсов, викторин, а также танцевальных и вокальных номеров.

Фестиваль спорта

Пожалуй, самое яркое событие летне-осеннего сезона, которое пройдет в арт-парке «Штыковские пруды» для семей с детьми. В Приморье каждый год проходит большое количество спортивных соревнований среди школьников, а вот семейные состязания бывают очень редко. Те родители, которые смогут выделить время в своем расписании и приехать 8 сентября в арт-парк вместе со своими детьми, примут участие в гонке и в соревнованиях по выживанию в лесных условиях (к арт-парку прилегает лесной массив), посмотрят на показательные выступления от ведущих спортивных федераций, смогут полюбоваться на выступления представительниц группы поддержки черлидинга, бесплатно скатиться с рампы на каяке на Малом Пруду и увидеть эскимосский переворот от профессионалов, посмотреть на приземление воздушного десанта с вертолета МИ-2 и многое другое.

По словам организаторов, подготовка такого фестиваля – процесс довольно трудоемкий.

- К фестивалю начинаем готовиться сильно заранее, еще летом, договариваемся с партнерами и спортивными коллективами, которые почти всегда рады принять участие, - отметили в арт-парке «Штыковские пруды». – Один только вертолет чего стоит, нужно ведь соблюсти все правила безопасности. Но мы делаем все ради детей. Например, выступления от спортивных федераций помогут детям и семьям определиться с видом спорта, которым хочет заниматься ребенок, тут же на месте договориться с тренером. Таких возможностей – посмотреть всё и выбрать за один день – не так уж много во Владивостоке: родителям приходится отвести детей в несколько секций до того, как ребенок успеет понять, чем он хочет заниматься. Кто-то, посмотрев на борцов, захочет бороться, а кто-то, посмотрев на танцоров – танцевать. Фестиваль ежегодный, он доступен всем. В прошлом году нам удалось собрать уж точно больше сотни участников, причем гости были не только из Приморья, но и из Хабаровска.

На фото: 8 сентября можно будет принять участие в гонке и в соревнованиях по выживанию в лесных условиях.

Фото Юрия РОГОВА