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В честь Дня Государственного Флага во Владивостоке устроят такое…
Администрация города Владивостока в рамках года культуры в Российской Федерации и в честь Дня Государственного Флага Российской Федерации проводит цикл мероприятий «Творческие встречи с…».
22 августа 2014 года состоятся встречи с известными писателями города Владивостока, членами Приморского отделения Союза писателей России: ЛАПУЗИНЫМ Борисом Васильевичем, СМИРНОВЫМ Анатолием Георгиевичем и БЫКОВЫМ Владимиром Владимировичем, которые поделятся с вами своими воспоминаниями, расскажут о своих новых работах и приоткроют тайны своего творчества.
Известные и популярные мелодии песен, зажигательные танцы в исполнении артистов города Владивостока поднимут вам настроение, а желающие блеснуть своими знаниями в области литературы, получат памятные призы.
Ждем Вас 22 августа 2014 года!
Сквер им.Суханова 17.00-18.30.
Адмиральский Сквер 19.00-20.30.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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