В честь Дня Государственного Флага во Владивостоке устроят такое…

Администрация города Владивостока в рамках года культуры в Российской Федерации и в честь Дня Государственного Флага Российской Федерации проводит цикл мероприятий «Творческие встречи с…».

22 августа 2014 года состоятся встречи с известными писателями города Владивостока, членами Приморского отделения Союза писателей России: ЛАПУЗИНЫМ Борисом Васильевичем, СМИРНОВЫМ Анатолием Георгиевичем и БЫКОВЫМ Владимиром Владимировичем, которые поделятся с вами своими воспоминаниями, расскажут о своих новых работах и приоткроют тайны своего творчества.

Известные и популярные мелодии песен, зажигательные танцы в исполнении артистов города Владивостока поднимут вам настроение, а желающие блеснуть своими знаниями в области литературы, получат памятные призы.

Ждем Вас 22 августа 2014 года!

Сквер им.Суханова 17.00-18.30.

Адмиральский Сквер 19.00-20.30.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.