"Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток

Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

Крупнейшая театральная программа, реализуемая Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, будет представлена в рамках двух блоков деловой программы - «Дальний Восток - новое качество жизни» и «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая».

Проект «Большие гастроли» был создан в 2014 году по инициативе президента РФ Владимира ПУТИНА. Он представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Программа реализуется во всех 85 регионах России. В ней участвуют более 250 ведущих театров. За время существования проекта зрители увидели около 2000 спектаклей.

«Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. Презентация проекта в рамках Восточного экономического форума будет способствовать увеличению зрительской аудитории, повышению качества театрального продукта в регионе и творческому обмену государственных театров ДФО», - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон КОБЯКОВ.

В рамках ВЭФ-2018 будут представлены успешно реализованные и перспективные гастрольные проекты на территории Дальнего Востока, порядок участия в программе и получения финансовой поддержки для гастролей дальневосточных театров, а также возможности партнерства с проектом «Большие гастроли».

Фото «Росконгресса»

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.