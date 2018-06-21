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"Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом

21 Июня 2018, 16:53 | Приморье

В Приморской краевой филармонии пройдет концерт известной японский певицы Токико КАТО, исполняющей русские песни

Знаменитая японская эстрадная исполнительница Токико КАТО выступит на сцене Приморской краевой филармонии 24 июня, - сообщила Деловой газете «Золотой Рог» директор филармонии Анна АЛЕКО. Концерт состоится в рамках перекрестного Года России и Японии при поддержке Генерального консульства Японии в г. Владивостоке.

«В России Токико КАТО известна исполнением песни Аллы ПУГАЧЕВОЙ «Миллион алых роз», других русских песен, которые, кстати говоря, популярны и в Японии, рассказала Анна АЛЕКО, – Во Владивостоке она будет петь в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра и ансамбля «Садко». Программа, подготовленная для российских зрителей, называется «Из Японии с Любовью».

Это будет второй концерт японской певицы в России в рамках этой поездки, первыми ее увидят и услышать жители Южно-Сахалинска, где концерт состоится 21 июня, сообщили в Генконсульстве Японии. По их поводу певица сказала, что сбываются ее заветные мечты выступить на Сахалине и в Приморье.

Като Токико родилась в Харбине, куда во время войны был командирован ее отец. Этот китайский город хорошо известен своими русскими традициями и историями, к которым прикоснулась и японская девочка. После войны семья была эвакуирована в Японию, но Токико продолжала слушать русские песни, с которыми впервые познакомилась в Харбине в раннем детстве. Ее отец при жизни тесно общался с владивостокскими музыкантами. Один из них - Александр КАПИТАН, проректор Дальневосточного государственного института искусств, выступит вместе с г-жой Като во время предстоящего концерта, - сообщается в пресс-релизе Генконсульства накануне концерта.

В программе концерта, кроме песен, хорошо знакомых российскому слушателю, прозвучат также оригинальные произведения, автором которых является г-жа Като.

Фото представлены Генеральным консульством Японии в г. Владивостоке и ПКФ.

Ирина БАРАННИК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: АТР  Япония  концерт 






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