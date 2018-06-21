Галерея "Арка" представила печать на шелке

Молодого художника из Владивостока вдохновил образ камня, брошенного в воду

В галерее современного искусства «Арка» начала работу персональная выставка молодого владивостоксого художника Андрея ДМИТРЕНКО «Влажные камни, брошенные в толщу воды». Зрителям были представлены шелковые полотна с изображением влажных камней, видеосюжеты и объекты, выполненные из металла, на эту же тему. Это третья персональная выставка молодого художника.









По мнению искусствоведа, куратора выставки Адель КИМ, несмотря на молодость, художник уже обладает узнаваемым и оформившимся стилем. «Считаю, что его творческая судьба началась хорошо. Став в 2017 году резидентом арт-резиденции ЦСИ «Заря», Андрей сделал там очень интересный проект. Затем его работы взяли на выставку «Край бунтарей» в Москву, в результате которой они попали в коллекцию Московского музея современного искусства», - добавляет директор галереи «Арка» Вера ГЛАЗКОВА.

Андрея ДМИТРЕНКО получил образование графического дизайнера в ДВФУ, однако на протяжении последних лет исследует возможности печатной графики и смежных медиа, а также инсталляции и видеоарта. Выставка в «Арке» включает в себя печать на шелке, «книгу художника», где представлена его графика, видео и объекты. «Экспозиция объединена поэтическим образом камня, брошенного в воду и поглощенного ею, своеобразного послания миру, принятого стихией в неизменном виде», – говорится в аннотации к выставке.

«Обращение к такому нетипичному для классического искусства графики методу, как печать на ткани, для Дмитренко становится естественным результатом собственных поисков. Этот материал дает большую свободу за счет отсутствия ограничений размера, свойственных листу бумаги, а также, несмотря на плоскостность, располагает к работе с пространством и образованию слоев», поясняет искусствовед Адель Ким.

Для тех, кто был слегка озадачен представленными работами, организаторы выставки порекомендовали не вступать в конфронтацию с увиденным, а попытаться получить свои собственные эмоции и впечатления. Судя по позитивному настрою присутствовавших на вернисаже зрителей, это им удалось. В отзывах молодых художников и коллег Андрея звучали высокие оценки: это настоящее искусство, современное, новаторское, чувственное. Выставка продлится до 7 июля – есть возможность убедиться в этом самим.

Фото автора.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.