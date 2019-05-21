"Ночь музеев" подарила свет

Тысячи горожан и гостей Владивостока посетили учреждения культуры во время международной акции

В прошедшие выходные Владивосток в очередной раз присоединился к международной акции «Ночь музеев», в которой приняло участие более двух тысяч учреждений культуры по всей России.

Программы, приуроченные к акции «Ночь музеев», в столице ДФО подготовил «Артэтаж», Центр современного искусства «Заря», Приморский краевой центр народной культуры, Приморская государственная картинная галерея. Выставки и лекции прошли в музее «Техника XX века в Приморском крае» и в Галерее «Арка». По традиции, экскурсии были организованы и по Мемориальной Гвардейской Краснознаменной подводной лодке «С-56» на Корабельной набережной. Спецкорр газеты «Золотой Рог» посетил выставки, организованные Приморским государственным музеем имени Арсеньева.













С 11:30 в главном корпусе музея Арсеньева стартовали познавательные программы для юных приморцев и гостей края. Детям рассказали, почему у коренных народов почитался медведь, чем знаменита Уссурийская тайга, и о том, как жили приморцы в советское время.

Впервые в рамках мероприятия работала программа «Ситцы, краски и текстиль». На третьем этаже главного корпуса музея ребятам представили текстиль из коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. БУРЫЛИНА. Примечательно, что среди юных слушателей присутствовали дети не старше четырех лет. Малышам рассказали о производстве ткани в разные исторические периоды и связанных с этим профессиях, о технологиях изготовления текстиля и о том, как направления в искусстве и моде влияли на повседневную жизнь человека. Особенно всех впечатлили практические занятия. Каждый желающий получил синий лоскут и все необходимые инструменты, после чего, под контролем ведущей программы, ребята с удовольствием создавали свои собственные авторские платки с набивкой на материю замысловатых узоров из краски.

С 12:00 до 19:30 зрителей всех возрастов приглашали на «Сказки с молоком». Знаменитые актеры и вокалисты прочитали сказки («Дикие лебеди», «Румпельштильцхен», «Гамельнский крысолов»), художник проиллюстрировал их в режиме реального времени, а звукорежиссер дополнил истории музыкой.

С 12:00 в главном корпусе музея имени Арсеньева стартовали тематические экскурсии по залам.

В рамках предлагаемых экспозиций впервые в музее Арсеньева на третьем этаже открылась выставка, посвященная снимкам приморского фотографа Николая НАЗАРОВА. Эта выставка представляет визуальную панораму жизни Приморского края в советский период через призму объектива и авторского видения Николая Алексеевича Назарова, одного из самых талантливых приморских фотографов эпохи СССР.

Там же, на третьем этаже, были расположены залы с экспозициями, посвященными деловому освоению Приморья конца 19 - начала 20 веков. Предприниматели и промышленники, составлявшие «костяк» бизнеса того времени, были людьми разных возрастов, национальностей и деловых предпочтений.

Старинные вывески, знаменитые кирпичи Алексея СТАРЦЕВА (более 50% старинных зданий Владивостока построены из этого уникального по своему составу кирпича), предметы двухвековой давности, используемые при ведении бизнеса в то время, и многое другое было представлены на выставке. Как рассказал юный волонтер-экскурсовод Виктор (фото), например, печатная машинка «Мерседес», возвышающаяся в центре выставочного зала, была произведена в конце 19 века и использовалась в русско-

азиатском банке. Интересно, что вес этого агрегата - целых 50 кг.

Традиционная экскурсия «По следам Бохайского царства» открылась в 14.00. Это совместный проект музея и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Слушателям рассказали о древней цивилизации, могущественной и высокоразвитой для того времени, которая просуществовала всего два века, но оставила яркий след в истории. Бохайское царство охватывало земли современных Кореи, Китая, Японии и Приморского края. Вот уже более 50 лет в нескольких районах Приморья, преимущественно в Хасанском районе, археологи раскапывают древние городища, извлекая на свет артефакты и пополняя выставку новыми экспонатами. Сегодня учёные, опираясь на находки, могут подробно описать житие бохайцев: характер, род занятий, достижения. На выставке были представлены украшения 7-10 веков, буддийские скульптуры, гончарная посуда, орудия труда, сделанные из чугуна. Единственный в мире древний экспонат, часть украшения буддийского храма - чудовище «шуби» можно было увидеть только в стенах приморского музея.

Древнее захоронение - легендарная гробница князя Эсыкуя - располагалась на 1 этаже музея как напоминание величия племени чжурчжэней, которые населяли территорию Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и Приморья с 10 по 15 век.

Князь Эсыкуй был одним из основателей Золотой империи чжурчжэней. При жизни за свои заслуги Эсыкуй получил во владение земли в долине Суйфуна (ныне река Раздольная). Его резиденция - город Фурдань - располагалась примерно в районе современного Уссурийска. Там Эсыкуй и был похоронен.

Интереснейшие экспонаты были представлены в Зале оружия. Здесь располагались предметы вооружения армий России и других стран конца 18 - начала 19 века.

Примечательно, что само здание Приморского государственного музея имени Арсеньева было построено в 1902-1904 годах одним из совладельцев торгового дома «Чурин и Ко», купцом 1 гильдии, почетным гражданином города Владивостока Василием БАБИНЦЕВЫМ. С 1909 по 1922 г. в здании располагался Сибирский торговый банк, а в 1977 году здание было передано краеведческому музею. Старинный сейф, принадлежавший когда-то банку, до сих пор так и не смогли открыть. Раритетный экспонат можно увидеть на первом этаже музея.

Далее экскурсия продолжилась непосредственно в Доме самого знаменитого путешественника АРСЕНЬЕВА. Культурная программа была расписана с 11:00 до 21:30. Экскурсии по обновленным экспозициям музея проводил заведующий Домом путешественника Пётр АЛЕКСАНДРОВ. Он пояснил, что Владимир Клавдиевич Арсеньев занимал только одну квартиру в этом доме - на втором этаже. Это была квартира №4. На первом этаже были квартиры 1, 2, 3, в них жили другие люди, никак с Арсеньевым не связанные.

В рамках экскурсии Пётр Александров рассказал, что воссоздание облика квартиры проводили, используя разные источники, основными из которых были воспоминания и письма племянницы Маргариты Николаевны. По ее воспоминаниям была восстановлена обстановка дома, квартиры, где жили Арсеньевы. Воссоздана обстановка гостиной, обстановка рабочего кабинета Владимира Клавдьевича. В доме также имелись две спальни, но в 97-м году было принято решение, что эти комнаты воссоздавать нецелесообразно. Перегородка между ними была снесена, и на этом месте организовали экспедиционную комнату - зал для представления дела всей жизни Владимира Клавдиевича. Ведь наибольший интерес Арсеньев представляет как исследователь Дальнего Востока, путешественник. В этой комнате представлено большое количество предметов из собранных им коллекций - предметы быта аборигенов Дальнего Востока, археологические находки, маршруты его экспедиций, документы, связанные с экспедиционной деятельностью Арсеньева, а также портреты его друзей и соратников и информация о них. Также, в квартире Арсеньева представлены личные вещи знаменитого исследователя, которые он использовал в путешествиях - приборы и амуниция.

В доме чиновника Суханова прошли авторские лекции, экскурсии для детей и мастер-класс по золотому шитью.

Отметим, что на протяжении всего дня жители и гости города могли присоединяться к пешеходным экскурсиям по Владивостоку. Сотрудники музея рассказывали экскурсантам о Миллионке, набережной Цесаревича, легендах улицы Алеутской и других интересных фактах из истории Дальневосточной столицы. Экскурсионные программы во Владивостоке, организованные музеем имени Арсеньева, продолжались до часа ночи.

Досье "Золотого Рога": «Ночь музеев» - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г.

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