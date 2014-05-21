Промо-тур Недели Моды прошел по городам Приморья

14 и 15 мая в рамках Недели Моды прошел промо-тур Недели Моды по городам Приморского края: Партизанск, Находка, Артем, Уссурийск, Арсеньев. Организовали это краевое гранд-дефиле Администрация Приморского края и ВГУЭС.

Целью Промо-тура было выявление приморцев, одаренных во всех сферах, охватываемых проектом PACIFIC STYLE WEEK: дизайн и моделирование одежды, фотоискусство, мастерство модели, стилистов, парикмахеров, визажистов . А также повышение культуры стиля и удовлетворение эстетических и культурных потребностей жителей Приморья.

Для большинства городов такой формат мероприятия был в новинку: стильные шоу с демонстрацией дизайнерских коллекций одежды и концертной программой; фото-сессии, во время которых жители приморских городов почувствовали себя звездами на ковровой дорожке; вспышки софитов, прогрессивная музыка, роскошные наряды, интервью с прессой…. Шоу-программы в каждом городе зритель встречал на ура, аплодисменты не смолкали с первой минуты шоу и до закрытия занавеса. Артистов театра моды «Пигмалион» и Молодежного Центра ВГУЭС буквально купали в овациях, а после концертов звучали многочисленные слова восхищения и благодарности и приглашения продолжить красивый почин и в следующе году.

Огромный интерес вызвали у приморцев мастер-классы и конкурсы в сфере моды и стиля, которые провели лучшие специалисты по дизайну одежды, парикмахерскому искусству, имиджмейкингу и фотографии. Жители Арсеньева, Находки, Артема, Уссурийска и Партизанска с увлечением осваивали искусство портретной съемки с применением импульсного света, познавали премудрости использования аксессуаров в своем гардеробе, проходили школу макияжа и узнавали последние тенденции моды сезона 2014-2015. Большой интерес вызвали и школа «Топ-Дефиле», и демонстрация актуальных технологий женской стрижки, и креативные мастер-классы «Футболка-стайл» и «Фуросики: искусство оформления подарка». Ведущие этих мастер-классов, преподаватели ВГУЭС - доценты, кандидаты наук, практикующие мастера индустрии моды – сумели не только увлечь аудиторию, но дали слушателям новые знания в сфере стиля, моды, развития креативности. Слушатели мастер-классов высказывали пожелания сделать такие краевые творческие мастерские регулярными – и не просто ежегодными, а периодическими в течение года.

«Мода - это интереснейшее явление, составляющее значительный пласт культуры, - говорит директор Департамента Культуры Администрации Приморского края Анна АЛЕКО. - Обладая эстетической ценностью, мода становится средством выражения идеалов различных слоев общества и играет существенную роль в определении форм социального поведения. В моде отражаются существенные черты своего времени, прослеживается связь с изменениями в стране с процессами в сфере культурной жизни общества. Мода не может существовать в вакууме, ей просто необходимы различные каналы для распространения информации о новых веяниях, последних тенденциях, совсем свежих трендах».

Организаторы Недели Моды PACIFIC STYLE WEEK Администрация Приморского края и ВГУЭС выражают благодарность за содействие в проведении промо-тура на местах Управлениям культуры и директорам Филиалов ВГУЭС в городах Арсеньев, Артем Уссурийск, Находка, Партизанск, руководству ДК «Прогресс» г. Арсеньева, Городского Дома Культуры Партизанска и Центра Творчества Уссурийска.

ZRPRESS.RU, Владивосток.