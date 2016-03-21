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Фотовыставка "7 чудес Приморского края" открылась во Владивостоке
Фотовыставка «7 чудес Приморского края» открылась во Владивостоке в холле здания Администрации Приморского края. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», она проходит в рамках Международного фестиваля-конкурса туристической фотографии TourPhoto.
Организаторами фестиваля выступили «Туристско-информационный центр Приморского края» и редакция журнала «7чудес» при поддержке Департамента туризма Приморского края.
В экспозицию вошли 50 фотографий, рассказывающих о Приморском крае. Их авторы - как профессиональные фотографы, так и просто любители путешествовать - победили на первом этапе конкурса. Это Юрий СМИТЮК, Сергей ОРЛОВ, Андрей ВЯЛКОВ, Виталий АНЬКОВ, Андрей КРОВЛИН, Андрей НЕКРАСОВ, Виталий БЕРКОВ, Олег ОКСЕЛЕНКО, Прохор ТИТОВ
Познакомиться с достопримечательностями Приморья через фотографии жители и гости края смогут до 9 апреля. Встреча с авторами фотографий состоится 4 апреля в 17.00.
Директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА подчеркнула, что данный фестиваль – первый в своем роде на территории Дальнего Востока. TourPhoto - это не только выставки фотографий, но и открытая площадка для любителей путешествовать с фотоаппаратом. Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу дать творческий импульс тем, кто берет в путешествия фотокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.
Напомним, что фестиваль-конкурс туристической фотографии стартовал 12 марта 2015 года во Владивостоке и завершится 21 мая 2016 года грандиозной фотовыставкой.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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