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Краеведческая энциклопедия рекордов Приморского края ищет соавторов
Творческая встреча с литературным редактором энциклопедии рекордов края, Александром Ткачевым, прошла 18 февраля в Приморской государственной публичной библиотеке имени А.М.Горького.
Сразу два события стали причиной проведения творческого вечера. Почти год назад, 4 марта состоялась презентация первой краеведческой энциклопедии рекордов «Приморский край. Все самое, самое, самое…». Книга, работа над которой длилась три года, открывает неизвестный мир Приморского края. К своему первому юбилею энциклопедия уже удостоена золотой медалью Международной выставки-ярмарки «Амурэкспо-2010». И на этом издатели не собираются останавливаться.
- Сейчас мы пытаемся сделать второе издание, - рассказал Александр Ткачев.- С моей точки зрения, в первом издании много пробелов. Нет ничего об информационных технологиях, хотелось бы сказать больше про медицину. В книге мало написано про спорт, про морскую тематику. В данное время я ищу авторов, которые смогли бы с нами эту работу сделать. Я представлял эту энциклопедию как народный проект. Мне бы хотелось, чтобы многие люди захотели в этом поучаствовать. Но я не тешу себя надеждой, что книга может стать центром какого-то патриотического движения. Для этого нет общего информационного поля.
Краеведческая энциклопедия не будет издана на английском языке, однако, по словам Александра Ткачева, каждая статья обновленной книги будет сопровождена короткой английской аннотацией, а электронная версия сделает подарочное издание более доступным. Между воспоминаниями о курьезных случаях, связанных с работой над книгой, литературный редактор разыгрывал в викторине подписанный экземпляр энциклопедии. В честь 75-летия народного артиста России Льва Ткачева Александр Львович передал на хранение библиотеке подборку аудиозаписей стихов и печатный экземпляр неоконченной книги своего знаменитого отца.
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