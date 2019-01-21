Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В столице Приморья "зажгли новую звезду"
Владивосток должен подтвердить высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока
Одно из самых знаковых событий Года театра в России – Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке в пятницу, 18 января. В торжественной церемонии открытия, которая состоялась на Приморской сцене Мариинского театра, приняли участие вице-премьер Правительства РФ, председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец, Министр культуры РФ Владимир Мединский и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Также поприветствовать старт марафона приехали ведущие российские деятели театра и кино: председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин, известный актер Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, директор театра имени Е.Б.Вахтангова Кирилл Крок и другие. Кроме того, участие в мероприятии приняли представители дальневосточных регионов.
Мероприятие началось с шествия по красной ковровой дорожке. Затем гости осмотрели экспозиции, созданные специально к началу Года театра: выставки «Русский театр. Истоки и Рождение» и «Театры Дальнего Востока», фотовыставку театральной хроники ТАСС, выставку виртуальных «дверей» с фильмами 11 театров-участников марафона из регионов Дальнего Востока, интерактивную фотомозаичную станцию.
В холле здания состоялось короткое представление артистов театра «Олонхо», символизирующее успешное начало уникального федерального проекта, после чего в большом зале «Мариинки» началась сама торжественная церемония, посвященная открытию театрального марафона.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что Россия – страна великой культуры с более чем 250-летней ее историей. Большое внимание сейчас уделяется дальнейшему развитию этой сферы.
«Сегодня во Владивостоке мы зажигаем новую звезду, которая поведет наш российский театр в будущее», – подчеркнула председатель оргкомитета Года театра.
В знак старта театральной эстафеты она вручила главе региона Олегу Кожемяко Символ марафона.
Как отметил губернатор Приморья, Всероссийский театральный марафон – это уникальный культурный проект, возрождающий добрые традиции этого искусства. Владивосток рад принимать его первым в новом статусе столицы Дальнего Востока и будет и дальше организовывать и содействовать проведению таких мероприятий.
«Я надеюсь, что большое количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока», – заявил он.
Со словами приветствия обратился к зрителям и Александр Калягин, пожелавший всем участникам события искренне полюбить театр.
Далее Ольга Голодец, Олег Кожемяко и Александр Калягин дали символический старт марафону.
В завершение церемонии перед зрителями выступили воспитанники филиала Академии русского балета имени Вагановой во Владивостоке и владивостокской детской школы искусств №6, затем гостям представили жемчужину русского балета – «Спящую красавицу».
Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В столице Приморья "зажгли новую звезду"
- Старт всероссийскому театральному марафону будет дан во Владивостоке
- Жителей Владивостока зовут на парные, но бесконтактные танцы
- Меж двух праздничных огней
- Во Владивостоке в Год театра драматический театр им. Горького закроется на реконструкцию
- Жизель предпочитает джинсы
- В Приморье появились новые уличные книжные шкафы
- Во Владивостоке "вскрыли" драгоценное наследие
- В Приморской картинной галерее представили календарь "Живопись Приморья"
- Журналист из Приморья стал победителем Национальной литературной премии "Золотое перо Руси"
Новости раздела
- В столице Приморья "зажгли новую звезду"
- Старт всероссийскому театральному марафону будет дан во Владивостоке
- Жителей Владивостока зовут на парные, но бесконтактные танцы
- Меж двух праздничных огней
- Во Владивостоке в Год театра драматический театр им. Горького закроется на реконструкцию
- Жизель предпочитает джинсы
- В Приморье появились новые уличные книжные шкафы
- Во Владивостоке "вскрыли" драгоценное наследие
- В Приморской картинной галерее представили календарь "Живопись Приморья"
- Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- Корейцы бросили приморские стройки
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- "Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков"
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку