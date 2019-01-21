В столице Приморья "зажгли новую звезду"

Владивосток должен подтвердить высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока

Одно из самых знаковых событий Года театра в России – Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке в пятницу, 18 января. В торжественной церемонии открытия, которая состоялась на Приморской сцене Мариинского театра, приняли участие вице-премьер Правительства РФ, председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец, Министр культуры РФ Владимир Мединский и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Также поприветствовать старт марафона приехали ведущие российские деятели театра и кино: председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин, известный актер Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, директор театра имени Е.Б.Вахтангова Кирилл Крок и другие. Кроме того, участие в мероприятии приняли представители дальневосточных регионов.



Мероприятие началось с шествия по красной ковровой дорожке. Затем гости осмотрели экспозиции, созданные специально к началу Года театра: выставки «Русский театр. Истоки и Рождение» и «Театры Дальнего Востока», фотовыставку театральной хроники ТАСС, выставку виртуальных «дверей» с фильмами 11 театров-участников марафона из регионов Дальнего Востока, интерактивную фотомозаичную станцию.



В холле здания состоялось короткое представление артистов театра «Олонхо», символизирующее успешное начало уникального федерального проекта, после чего в большом зале «Мариинки» началась сама торжественная церемония, посвященная открытию театрального марафона.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. Она отметила, что Россия – страна великой культуры с более чем 250-летней ее историей. Большое внимание сейчас уделяется дальнейшему развитию этой сферы.



«Сегодня во Владивостоке мы зажигаем новую звезду, которая поведет наш российский театр в будущее», – подчеркнула председатель оргкомитета Года театра.



В знак старта театральной эстафеты она вручила главе региона Олегу Кожемяко Символ марафона.



Как отметил губернатор Приморья, Всероссийский театральный марафон – это уникальный культурный проект, возрождающий добрые традиции этого искусства. Владивосток рад принимать его первым в новом статусе столицы Дальнего Востока и будет и дальше организовывать и содействовать проведению таких мероприятий.



«Я надеюсь, что большое количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока», – заявил он.



Со словами приветствия обратился к зрителям и Александр Калягин, пожелавший всем участникам события искренне полюбить театр.



Далее Ольга Голодец, Олег Кожемяко и Александр Калягин дали символический старт марафону.



В завершение церемонии перед зрителями выступили воспитанники филиала Академии русского балета имени Вагановой во Владивостоке и владивостокской детской школы искусств №6, затем гостям представили жемчужину русского балета – «Спящую красавицу».

Фото – Александр Сафронов, Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.