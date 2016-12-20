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Новые тома альбома "Пути великих свершений" посвящены Якутской экспедиции Академии наук СССР

20 Декабря 2016, 17:30 | Приморье
23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Новые тома посвящены подробному рассказу о Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 гг.  Деятельность Комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР стала событием огромного значения не только в истории Якутии, но и научного всего Северо-востока России. Изучались вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов, поиска и добычи полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и обычаев народов, проживающих в Якутии.

5-й том серии называется «Якутия познает себя», в нем рассказывается об экспедициях, изучавших природные ресурсы Якутии.

6-й том, получивший подзаголовок «Из глубин древности», посвящен вопросам изучения человека, как творца природы. Комиссия Академии наук по изучению ЯАССР имела в своем составе особую секцию «Человек», которая занималась исследованиями в области демографии и этнографии народов края. Кроме того, в этом томе нашли отражение вопросы, связанные с вкладом КЯР в развитие культуры, музейного, библиотечного и издательского дела Якутии.

Организаторы – Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, Издательский дом «Русский Остров» и ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького».

Программу презентации проведет директор Приморской краевой библиотеки Александр Георгиевич Брюханов.

Адрес библиотеки: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: альбом  история 



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