Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новые тома альбома "Пути великих свершений" посвящены Якутской экспедиции Академии наук СССР
Новые тома посвящены подробному рассказу о Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 гг. Деятельность Комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР стала событием огромного значения не только в истории Якутии, но и научного всего Северо-востока России. Изучались вопросы природных, биологических и человеческих ресурсов, поиска и добычи полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуры и обычаев народов, проживающих в Якутии.
5-й том серии называется «Якутия познает себя», в нем рассказывается об экспедициях, изучавших природные ресурсы Якутии.
6-й том, получивший подзаголовок «Из глубин древности», посвящен вопросам изучения человека, как творца природы. Комиссия Академии наук по изучению ЯАССР имела в своем составе особую секцию «Человек», которая занималась исследованиями в области демографии и этнографии народов края. Кроме того, в этом томе нашли отражение вопросы, связанные с вкладом КЯР в развитие культуры, музейного, библиотечного и издательского дела Якутии.
Организаторы – Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, Издательский дом «Русский Остров» и ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького».
Программу презентации проведет директор Приморской краевой библиотеки Александр Георгиевич Брюханов.
Адрес библиотеки: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.
Новости тематики
- Новые тома альбома "Пути великих свершений" посвящены Якутской экспедиции Академии наук СССР
- Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
- Поклонники поэзии вновь ждут Дмитрия Олейника во Владивостоке
- Во Владивостоке на джазовом фестивале сыграют саксофонист из Гарлема и трио московских джазменов
- Приморье хочет стать российским Голливудом
- Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
Новости раздела
- Новые тома альбома "Пути великих свершений" посвящены Якутской экспедиции Академии наук СССР
- В Приморье отметят Всемирный День хорового пения
- Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
- Во Владивостоке открывается фестиваль научного кино "Фанк"
- Во Владивостоке открылась выставка "Рыбий день: погружаемся на морское дно"
- Поклонники поэзии вновь ждут Дмитрия Олейника во Владивостоке
- Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
- В Приморье ознакомительный просмотр телеканалов доступен пользователям "Интерактивного ТВ"
- Во Владивостоке День международного студенческого единства собрал 41 делегацию
- Жителей и гостей Владивостока приглашают в Музей им. В.К. Арсеньева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- В Приморье китайцы помогут построить один из крупнейших в России химических заводов
- На Дальнем Востоке девушки разделись, протестуя против повышения тарифов ЖКХ