Приз зрительских симпатий Международного джазового фестиваля во Владивостоке остался дома

Приз зрительских симпатий и премию в 50 тысяч рублей получили пианист Илья Лушников и вокалист Сергей Моисеев

Юбилейный XV Международный джазовый фестиваль во Владивостоке завершился концертом польских музыкантов и объявлением итогов десятидневного зрительского голосования.

Приз зрительских симпатий и его финансовая составляющая в 50 тысяч рублей от партнера XV Международного джазового фестиваля во Владивостоке Росбанка по итогам голосования достались пианисту-импровизатору Илье ЛУШНИКОВУ и вокалисту Сергею МОИСЕЕВУ, которые выступили в предпоследний день фестиваля и получили наибольшую поддержку любителей джаза, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, на суд зрителей было представлено творчество семи дальневосточных джазовых коллективов, которые выступали в первых отделениях концертов. Традиционное уже голосование – своеобразная региональная составляющая владивостоксого фестиваля, позволяющая зрителям познакомиться с творчеством местных групп, а приморским музыкантам, исповедующим джаз, понять и оценить свой профессиональный уровень в сравнении с коллегами.

Стоит добавить, что второе место, по итогам голосования любителей джаза, разделили приморский коллектив Sugar Crystal, представивший легкие джазовые импровизации, и коллектив из Благовещенска Акапелла Round Seven, состоящий из одних вокалистов и представляющий многоголосное пение без инструментального сопровождения.









Юбилейный фестиваль стал особенным и по международной программе, в нее вошли выступления известных музыкальных коллективов из семи стран: России, США, Франции, Республики Корея, Японии, Германии и Польши. Как известно, джазовая культура возникла в результате смешения на североамериканской земле западноевропейских и африканских музыкальных традиций, и поэтому всегда ожидаемы и желанны музыканты из США, которые и на этот раз не разочаровали приморскую публику.

Джазмены из Кореи и Японии, освоив традиции джаза, внесли в свою музыку неповторимый восточный колорит, тонкую экспрессию и мелодичность, что не могло не отозваться в душах приморских зрителей. Эти концерты прошли в особой теплой атмосфере.

Коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band, выступивший на фестивале, представил джазовые импровизации, в том числе, и на тему корейской музыки. Бесспорным украшением коллектива является вокалистка Jumi LEE, с мягкой, чувственной и в то же время мощной манерой исполнения. Не случайно музыкальный критик Ким Хён ЧЖУН назвал ее «финальным аккордом джазовой мелодии Южной Кореи».

Оправдал надежды зрителей и концерт японского Mitsuaki Kishi Trioкие.

Интересно, что лидер группы, пианист Киши МИЦУАКИ был участником самого первого международного джазового фестиваля во Владивостоке и всегда с удовольствием приезжает в наш город. Его игру, по мнению музыкальных критиков, отличает своеобразная культура подачи: филигранная техника и интеллектуальная утонченность – неотъемлемые составляющие японского джаза. Для зрителей юбилейного фестиваля

Киши Мицуаки приготовил несколько музыкальных подарков: джазовые импровизации на темы советских песен, в числе которых была и любимая японцами «Катюша».

Рассказал музыкант и о том, как состоялось его знакомство с русскими мелодиями. Оказывается, его отец после Второй мировой войны находился в плену в Сибири, а, вернувшись домой, пел русские песни сыну. Минувшим субботним вечером они вновь зазвучали – в исполнении японского трио перед российским слушателем.

В рамках юбилейного фестиваля состоялось более 20 концертов, творческих встреч и мастер-классов выдающихся музыкантов, только в большом зале Приморской краевой филармонии за десять фестивальных дней в джазовую атмосферу погрузилось более 5,5 тыс. зрителей.

Фестиваль также стал временем неформального общения музыкантов, играющих джаз, из разных стран – после концертов в джазовых клубах Владивостока продолжалось совместное музицирование, так называемые джаз-джемы, обмен опытом и просто разговоры за полночь. Народная музыкальная дипломатия в действии.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.