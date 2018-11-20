Театр начинается с финансирования

Депутаты приморского парламента солидарны с мастерами культуры

Для сохранения и развития сети учреждений культуры в Приморье необходимо увеличить средства как на ремонт зданий, так и на укрепление кадрового потенциала отрасли. К такому выводу пришли депутаты приморского парламента, проанализировав информацию о состоянии и оснащении культурных центров, а также о финансировании сферы культуры. Эти и другие вопросы обсудили на выездном заседании комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, которое состоялось 14 ноября в селе Владимиро-Александровское.

Как следует из доклада директора департамента культуры Приморского края Владимира СОКОЛОВА, в 2018-2019 годах в рамках Плана социального развития центров экономического роста, при софинансировании из федерального бюджета, ведется строительство Домов культуры в селах Шкотовского и Михайловского районов, а также реконструкция здания ДК в селе Новоникольск Уссурийского городского округа. А наиболее крупным проектом является создание исторического парка «Россия – Моя история» во Владивостоке.

Всего же в Приморском крае сейчас работают 377 учреждений культурно-досугового типа, в том числе 309 – на территории сельских поселений. Большинству из них требуется ремонт и обновление материально-технической базы. Износ зданий клубов, расположенных в сельской местности - от 40 до 100 процентов. Ежегодно за счет субсидий краевого бюджета могут быть отремонтированы не более 10 клубов. Такие темпы не позволяют сокращать количество зданий, требующих капитального ремонта.

Однако просто отремонтировать существующие здания и построить новые - мало, считают депутаты. Важно укрепить кадровый потенциал учреждений культуры. По мнению и депутатов, и самих мастеров культуры, которые приняли участие в заседании, помочь решению второй задачи могли бы такие меры социальной поддержки, как льготная ипотека, а также единовременные и ежемесячные выплаты работникам в возрасте от 18 до 35 лет – по аналогии с новыми социальными гарантиями, предусмотренными для работников сферы образования и здравоохранения.

- Цифры зарплат из «дорожной карты» у многих вызывают непонимание. Муниципалам сейчас необходимо передать предложения по увеличению того или иного клуба, дворца культуры. Серьезный вопрос – подготовка кадров. Даже если они появляются, не всегда есть возможность их удержать. Нужна социальная инфраструктура, нужно выделение жилья, - убежден представитель социального комитета ЗС ПК, художественный руководитель театра имени М.ГОРЬКОГО Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.

Вместе с тем, положительное решение вопроса о дополнительных мерах поддержки зависит не только от настойчивости краевых парламентариев, но и от активности руководителей учреждений культуры и чиновников, отвечающих за отрасль.

- Прежде чем двигаться дальше, необходимо посмотреть, в какой точке мы остановились. За много лет сфера культуры опустилась ниже некуда. Информация, которую нам сегодня представили, не позволяет проанализировать общее состояние культуры в крае. Чтобы подготовить хорошую программу, необходимо скорее провести хороший базовый анализ, - обратил внимание руководителя департамента депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Финансирование культуры сегодня практически полностью идет за счет муниципальных средств, и его явно недостаточно, подчеркнул Слепченко. В свою очередь, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС призвал уйти от ситуации, когда целевые показатели «майского указа» президента по размеру зарплат работников культуры достигаются за счет сокращения ставок в учреждениях.

В своем решении комитет рекомендовал администрации Приморья при формировании бюджета на 2019 год увеличить расходы на укрепление материально-технической базы краевых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, а также краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства. Отдельно должны быть предусмотрены субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов культуры, а также на подготовку кадров для отрасли. Небольшим, но очень важным мероприятием может стать приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для детских школ искусств по всему краю – этот пункт также содержится в решении комитета.

На фото: С проблемами финансирования культуры на местах приморские депутаты решили разобраться в глубинке.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.