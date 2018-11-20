Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Театр начинается с финансирования
Депутаты приморского парламента солидарны с мастерами культуры
Для сохранения и развития сети учреждений культуры в Приморье необходимо увеличить средства как на ремонт зданий, так и на укрепление кадрового потенциала отрасли. К такому выводу пришли депутаты приморского парламента, проанализировав информацию о состоянии и оснащении культурных центров, а также о финансировании сферы культуры. Эти и другие вопросы обсудили на выездном заседании комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, которое состоялось 14 ноября в селе Владимиро-Александровское.
Как следует из доклада директора департамента культуры Приморского края Владимира СОКОЛОВА, в 2018-2019 годах в рамках Плана социального развития центров экономического роста, при софинансировании из федерального бюджета, ведется строительство Домов культуры в селах Шкотовского и Михайловского районов, а также реконструкция здания ДК в селе Новоникольск Уссурийского городского округа. А наиболее крупным проектом является создание исторического парка «Россия – Моя история» во Владивостоке.
Всего же в Приморском крае сейчас работают 377 учреждений культурно-досугового типа, в том числе 309 – на территории сельских поселений. Большинству из них требуется ремонт и обновление материально-технической базы. Износ зданий клубов, расположенных в сельской местности - от 40 до 100 процентов. Ежегодно за счет субсидий краевого бюджета могут быть отремонтированы не более 10 клубов. Такие темпы не позволяют сокращать количество зданий, требующих капитального ремонта.
Однако просто отремонтировать существующие здания и построить новые - мало, считают депутаты. Важно укрепить кадровый потенциал учреждений культуры. По мнению и депутатов, и самих мастеров культуры, которые приняли участие в заседании, помочь решению второй задачи могли бы такие меры социальной поддержки, как льготная ипотека, а также единовременные и ежемесячные выплаты работникам в возрасте от 18 до 35 лет – по аналогии с новыми социальными гарантиями, предусмотренными для работников сферы образования и здравоохранения.
- Цифры зарплат из «дорожной карты» у многих вызывают непонимание. Муниципалам сейчас необходимо передать предложения по увеличению того или иного клуба, дворца культуры. Серьезный вопрос – подготовка кадров. Даже если они появляются, не всегда есть возможность их удержать. Нужна социальная инфраструктура, нужно выделение жилья, - убежден представитель социального комитета ЗС ПК, художественный руководитель театра имени М.ГОРЬКОГО Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.
Вместе с тем, положительное решение вопроса о дополнительных мерах поддержки зависит не только от настойчивости краевых парламентариев, но и от активности руководителей учреждений культуры и чиновников, отвечающих за отрасль.
- Прежде чем двигаться дальше, необходимо посмотреть, в какой точке мы остановились. За много лет сфера культуры опустилась ниже некуда. Информация, которую нам сегодня представили, не позволяет проанализировать общее состояние культуры в крае. Чтобы подготовить хорошую программу, необходимо скорее провести хороший базовый анализ, - обратил внимание руководителя департамента депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.
Финансирование культуры сегодня практически полностью идет за счет муниципальных средств, и его явно недостаточно, подчеркнул Слепченко. В свою очередь, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС призвал уйти от ситуации, когда целевые показатели «майского указа» президента по размеру зарплат работников культуры достигаются за счет сокращения ставок в учреждениях.
В своем решении комитет рекомендовал администрации Приморья при формировании бюджета на 2019 год увеличить расходы на укрепление материально-технической базы краевых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, а также краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства. Отдельно должны быть предусмотрены субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов культуры, а также на подготовку кадров для отрасли. Небольшим, но очень важным мероприятием может стать приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для детских школ искусств по всему краю – этот пункт также содержится в решении комитета.
На фото: С проблемами финансирования культуры на местах приморские депутаты решили разобраться в глубинке.
Фото Александра МАСЛЯНКО
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Театр начинается с финансирования
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
- Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту
- Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
Новости раздела
- Театр начинается с финансирования
- Приморцам могут устроить "холодную"
- В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Джазовый коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band выступит на фестивале во Владивостоке
- Владивосток вручит приз зрительских симпатий лучшим джазменам
- Во Владивосток вновь приходит большой джаз
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из США сыграет концерты в Хабаровске, Находке и Владивостоке
- Во Владивостоке люди мира встречаются в Артэтаже
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе