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В Арсеньеве побывала актриса Наталья Варлей
ПРИМОРЬЕ, 20 сентября, ZRPRESS. Арсеньевцы – любители кино встретились с известной актрисой Натальей ВАРЛЕЙ. Эта творческая встреча состоялась рамках губернаторской программы «Кинотуры», которая приурочена к Международному кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого».
Нынешний фестиваль – юбилейный, он проходит в десятый раз в столице Приморского края. И вновь в гости к приморцам приехали известные и любимые многими зрителями артисты театра и кино. Творческая встреча с Заслуженной артисткой России Натальей Варлей прошла в удивительно теплой атмосфере. Арсеньевцы, которые собрались в зале музыкальной школы, увидели фрагменты из фильмов, в которых снималась актриса – это всеми любимая «Кавказская пленница», «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева», «12 стульев» и многие другие.
Интересны фрагменты биографии актрисы: как оказалось, Наталья Варлей начала сниматься в кино с 15-летнего возраста, еще обучаясь в цирковом училище. Затем были театральный и литературный институты, годы работы в кино – она снялась более чем в 60-ти фильмах. Сегодня Наталья Владимировна играет в антрепризных спектаклях, бывает в разных уголках страны с концертами, участвует в творческих встречах и фестивалях. Арсеньевцы услышали стихи и песни в исполнении актрисы. От имени всех жителей города Наталье Владимировне было вручено благодарственное письмо за подписью главы города Александра ДРОНИНА.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
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