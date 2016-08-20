Приморский фотограф назвал пятерку лучших мест для селфи во Владивостоке

Накануне Дня фотографии Антон Новгородов собрал необычные места для селфи во Владивостоке, пишет газета "Золотой Рог".

Август - самый любимый месяц у жителей Владивостока. Гости также стараются посетить столицу Приморья в конце лета. И если дневные часы в августе лучше проводить на пляже (в крайнем случае, в кондиционированном офисе), то вечер - время для прогулок по городу, а значит и для фотосессий. Сегодня смартфон, на камеру которого можно сделать оригинальное селфи, всегда под рукой, но где лучше сделать самые красивые и запоминающиеся снимки? С поиском интересного места во Владивостоке нам поможет владивостокский фотограф Антон Новгородов. Накануне Дня фотографии, который отмечают во всем мире 19 августа, компания «МегаФон» вместе с Антоном собрали необычные места для селфи во Владивостоке.

В фотографиях Антона - как повседневные зарисовки жизни города в необычных ракурсах, так и значимые события приморской столицы. Каждый год его снимки входят в фотоальбом «Посмотри на Владивосток», а репортажная съемка публикуется на информационных порталах города.

Мы попросили Антона рассказать о самых любимых местах во Владивостоке, которые бы подошли для того, чтобы сделать там необычные и запоминающиеся снимки. А также замерили скорость интернета 4G+ от «МегаФона», с помощью которого можно практически мгновенно поделиться фото, снятыми на смартфон.





Место: Солнечные часы на Морском вокзале (ул. Нижнепортовая, 1)

Скорость интернета: получение – 34,82 Мбит/с; передача – 22,90 Мбит/с

Антон Новгородов: «Солнечные часы на Морском вокзале интересны и сами по себе: в качестве части часов используется раритетный кнехт для швартовки судов, который был обнаружен во время ремонтных работ на пристани Владивостока. Тень, падающая на циферблат от кнехта, показывает точное время. А если выбрать удачный ракурс, то в кадр попадет не только сам арт-объект, но также и Золотой мост, и море, и, возможно, красавец- круизный лайнер».





Место: улица Адмирала Фокина

Скорость интернета: получение – 30,92 Мбит/с; передача – 14,03 Мбит/с

Антон Новгородов: «Пешеходную улицу Адмирала Фокина, или, как ее называют в народе, «Арбат», я смело могу назвать своей любимой улицей во Владивостоке. Ее очарование, прежде всего, - в дыхании истории, которое чувствуется здесь. А фонтаны, фонари «под старину» и открытые террасы ресторанов еще добавляют ей прелести. Здесь столько всего, что можно искать и находить подходящее место для селфи не один день. Особенно, если заглядывать в подворотни Арбата. Например, в первой (от перекрестка с улицей Алеутской) вы найдете живописную скамейку с расписной аркой, а во второй, на Фокина,8, в выходной день сможете побывать в галерее под открытым небом, которая так и называется – «Подворотня». Приморский художник Александр Арсененко и его друзья открыли ее в прошлом году. Если вам захочется купить одну из картин, выставленных в галерее, то тут же, в режиме он-лайн, можно посоветоваться относительно выбора работы с человеком, чьему художественному вкусу вы доверяете. На таких скоростях интернета сделать это очень просто».





Место: Причал яхт-клуба «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17)

Скорость интернета: получение – 33,40 Мбит/с; передача – 24,71 Мбит/с

Антон Новгородов: «Яхт-клуб «Семь футов» располагается на берегу живописной бухты Федорова. Многие жители Владивостока и гости ограничиваются исключительно посещением ресторана, и напрасно - вход на причал свободный, а яхты на воде – это всегда и живописно, и очень атмосферно для приморского города».

Место: Сад Камней ВГУЭС (ул. Гоголя, 41)

Скорость интернета: получение – 14,10 Мбит/с; передача – 19,49 Мбит/с

Антон Новгородов: «Еще одно место, которое хотелось бы отметить, – это Японский Сад Камней.

Он создан руками японских мастеров, и его облик меняется со сменой погоды, сезонов, восходов и закатов. Можно, оставаясь во Владивостоке, окунуться в культуру и традиции наших соседей. Место очень колоритное, и оно всегда дарит удачные снимки».

«Наш город просто создан для романтичных, ярких и вдохновляющих фотографий! Больше гуляйте пешком, наслаждайтесь атмосферой города у моря. Каждый раз, когда мы делаем фотографию, в том числе и сэлфи, мы останавливаем мгновение, поэтому хотелось бы, чтобы на этих снимках мы старались не только показать себя на фоне красивых мест, но и передать своенравный дух нашего города!» - пожелал Антон Новгородов в завершении нашей прогулки по улицам Владивостока.

«Сегодня каждый чувствует себя фотографом, ведь смартфон есть практически у всех, - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Артем Базыль. – Я и сам люблю фотографировать, экспериментировать с разными ракурсами, разным освещением. Мой личный топ «фототочек» – видовая площадка Фуникулера, Набережная ДВФУ, маяк на Токаревской кошке. Конечно, места достаточно традиционные, но от того не менее любимые. Мои друзья и коллеги, которые приезжают во Владивосток из других регионов, тоже отмечают, какой красивый у нас город и как много чудесных фотографий остается после поездок к нам. Большую часть снимков они сразу выкладывают в соцсети, тем более, что наша связь позволяет делать это буквально в одно мгновение».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.