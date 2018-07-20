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Актеры театра Кабуки проведут во Владивостоке мастер-класс
Его проведут легендарная «звезда» Кабуки — актер Итикава Садандзи IV – и актер Итикава Цутаносукэ
28-29 июля в большом зале Приморской филармонии пройдут выступления актеров японского национального театра Кабуки, посвященные 90-летию гастролей в России. Это событие продолжит ряд мероприятий во Владивостоке в рамках Года Японии в России.
Во время гастролей, на площадке Театра молодежи состоится бесплатный мастер-класс по основам сценического движения театра Кабуки. Его проведут легендарная «звезда» Кабуки — актер Итикава Садандзи IV – и актер Итикава Цутаносукэ. Начало мастер-класса 28 июля в 10:30. В нем примут участие актеры, представители театральных кругов, а также студенты театральных факультетов.
28-29 июля в 18:00 в большом зале Приморской филармонии Итикава Садандзи IV представит праздничный танец «Журавль и черепаха» в гербовом национальном костюме. Актер Итикава Цутаносукэ исполнит в стиле «онна-гата» танец «Дух глицинии», в женском гриме. Также в представлении примет участие детская труппа из города Огано префектуры Сайтама. Зрители увидят спектакль «История братьев Сога — встреча в дворце самурая Кудо», который в Японии традиционно включается в новогодний репертуар.
Кабуки известен во всем мире как часть национальной культуры Японии и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Театр с более чем 400-летней историей даст возможность горожанам и гостям Владивостока погрузиться в старинные обычаи и составить свое представление об удивительном мире Кабуки.
Кроме концертов и мастер-класса, во Владивостоке пройдут открытые лекции об истории гастролей театра Кабуки в СССР, а детская труппа встретится со своими ровесниками во Дворце детского творчества и ВДЦ «Океан».
Организаторами выступлений Кабуки являются Министерство иностранных дел Японии, Генеральное консульство Японии во Владивостоке и Ассоциация «Япония и Владивосток»
Билеты на концерты 28-29 июля можно купить в кассах Приморской филармонии, кассах «Дальпартера» и на http://dalparter.ru/event/284/buy1/21948, а также на https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/96605, Цена билетов 200-600 рублей.
Фото:
© Royal 21 — Итикава Садандзи
©KENTA AMINAKA — Итикава Цутаносукэ
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