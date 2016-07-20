Первый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" соберет в Приморье ведущих солистов

Лучшие балетные и оперные постановки, концерты с участием ярчайших солистов из Европы и Азии, Северной и Южной Америки и выступления молодых талантов – все это будет доступно жителям и гостям Приморья с 30 июля по 10 августа, в дни проведения Первого Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке. В течение 12 дней на большой и малой сценах Приморской сцены Мариинского театра, в Приморской краевой филармонии, Всероссийском детском центре «Океан», Доме офицеров флота и на ракетном крейсере «Варяг» пройдет 25 спектаклей и концертов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Инициатор и художественный руководитель фестиваля Валерий ГЕРГИЕВ назвал новый музыкальный форум «братом» Петербургского музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», подчеркнув, что он станет ежегодным и призван объединить участников и поклонников классической музыки стран АТР. «Во Владивосток приглашены прежде всего российские, японские, южнокорейские, китайские артисты. Приморье - это важнейший для всего мира регион, и здесь необходимо наладить по-настоящему интересное сотрудничество в культурной сфере между Россией, Японией, Кореей, Китаем, США, Канадой и другими странами FNH», - считает маэстро.

Прологом к Первому дальневосточному фестивалю станет особая акция: 29 июля на Приморской сцене Мариинского театра впервые выступят лауреаты Первого Международного конкурса Grand Piano Competition - обладатель Гран-при 14-летний россиянин Александр МАЛОФЕЕВ, 12-летняя японка Окуи ШИО, 12-летний китаец Тинхон ЛАО. В концерте также примет участие 20-летняя японка - учащаяся Московской Государственной консерватории Канон МАЦУДА. Юные дарования выйдут на сцену в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Откроется фестиваль 30 июля приморской премьерой оперы Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре» при участии «золотого состава» солистов Мариинского театра: Ларисы ДЯДЬКОВОЙ, Евгения АКИМОВА, Сергея АЛЕКСАШКИНА, Юлии МАТОЧКИНОЙ, Евгения АХМЕДОВА, Виолетты ЛУКЬЯНЕНКО, Романа БУРДЕНКО, Юрия ЛАПТЕВА, Андрея ПОПОВА, солистов Приморской сцены и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

2 и 5 августа в афише - приморская премьера оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. В партии Чио-Чио-сан - всемирно известное пуэрториканское сопрано Анна Мария МАРТИНЕС, за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – корейский дирижер Мин ЧУНГ (Min Chung).

7 августа афишу украсит «Пиковая дама» Петра Чайковского в постановке Юрия ТЕМИРКАНОВА, в партии Лизы - приглашенная солистка Мариинского театра, сопрано Ирина ЧУРИЛОВА. Также в главных партиях – ведущие солисты Мариинского театра. За дирижерским пультом - Павел СМЕЛКОВ. Все три спектакля перенесены во Владивосток с исторической сцены Мариинского театра.

Балетная афиша фестиваля представит ярчайших солистов Мариинского театра и приглашенных звезд из Франции, Великобритании, Японии и Южной Кореи. 3 и 4 августа состоятся два вечера одноактных балетов. Одна из крупнейших балетных постановок столетия - «Симфония до мажор» Джорджа БАЛАНЧИНА, а также «Кармен-сюита» Альберто АЛОНСО, «В ночи» Джерома РОББИНСА, «Старик и я» Ханса ван МАНЕНА пройдут при участии прима-балерин Мариинского театра Дианы ВИШНЕВОЙ, Ульяны ЛОПАТКИНОЙ, Екатерины КОНДАУРОВОЙ, Оксаны СКОРИК. Ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра - лауреат международного конкурса артистов балета в Джексоне (США) Ирина САПОЖНИКОВА и Сергей УМАНЕЦ - присоединятся к своим петербургским коллегам с номером «Вдохновение» Эльдара АЛИЕВА.

6 августа заглавную партию в балете «Жизель» исполнит первая солистка балетной труппы Парижской оперы, лауреат премии Benois de la danse – 2016 (в номинации «Лучшая танцовщица») Ханна О’Нил (Япония). Ее партнером выступит первый солист Мариинского театра Ксандер ПАРИШ (Великобритания), а партию Мирты впервые исполнит ведущая солистка Приморской сцены Мариинского театра Ирина Сапожникова. 9 августа в «Лебедином озере» в главной мужской партии выйдет премьер Мариинского театра Кимин КИМ (Южная Корея), также названный «Лучшим танцовщиком» по версии экспертного совета премии Benois de la danse – 2016.

Особым событием фестиваля станет вечер «Перспектива танца», где свои силы покажет молодое поколение Мариинской балетной труппы. В первом отделении будут исполнены работы участников «Творческой мастерской молодых хореографов»: «Павловск» Максима ПЕТРОВА, «SeasonS» Ильи ЖИВОГО и «Хореографическая игра 3×3» Антона ПИМОНОВА. Во втором отделении юные лауреаты международных балетных конкурсов и солисты Мариинского театра представят традиционный дивертисмент из лучших балетных номеров классического и современного танца. В этот же вечер владивостокцы впервые увидят «корейский феномен» - Су Бин ЛИ - восходящую звезду балетной сцены из Южной Кореи.

События концертной афиши представлены не только в большом и малом залах Приморской сцены Мариинского театра, но и на сценах Приморской краевой филармонии, в Доме офицеров Тихоокеанского флота, во Всероссийском детском центре «Океан», а также на палубе крейсера «Варяг», выполнявшего боевые задачи у берегов Сирии.

В заключительный вечер фестиваля (10 августа) за пульт Объединенного симфонического оркестра Мариинского театра и Приморской сцены встанет Валерий Гергиев. Солировать будут южнокорейская пианистка Йол Юм СОН и один из лучших скрипачей современности - греческий виртуоз Леонидас КАВАКОС.

В рамках фестиваля также пройдут два выступления «Страдивари-ансамбля» Мариинского театра (6 и 7 августа) - коллектива музыкантов, играющих на старинных и уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных мастерами кремонской школы.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.