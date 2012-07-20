Приморье. Станция Надежды

Знаковый подарок к 75-летию Надеждинского района Приморского края приготовил председатель Думы Надеждинского района Валентин ПАК. В издательстве «Валентин» вышли сразу две книги: «Земля Вольной Надежды. Очерки дореволюционной истории Надеждинского района» (Первый том) и альманах местных авторов «Станция Надежды. Стихи, проза, очерки».

Их объединяет общая идея – признание в любви к малой родине, уважение к людям, которые первыми в тяжелейших условиях обживали, обустраивали эти места на восточной окраине России, и нашим современникам – тем, кто приумножает славу Надеждинского района.

Документальное исследование возникновения первых населенных пунктов района опирается, прежде всего, на редкие архивные документы, личные воспоминания старожилов; здесь также приводятся статистические данные развития района до 1917 года. В книге представлен уникальный материал. Библиография краеведческой литературы Приморья такого включения в историю малой родины, в данном случае на примере Надеждинского района, еще не знала.

Для Валентина Пака, мецената и создателя издательства «Валентин», стало доброй традицией преподносить землякам и всем приморцам интеллектуальные подарки. Месяц назад он представлял книгу «Записки Белки» известного писателя и художника Анатолия Кима. Это первый том из собрания сочинений Анатолия Кима, который сейчас выпускает издательство «Валентин».

Все вышеназванные новинки издательства – несколько сотен экземпляров – были переданы в дар районным, городским и сельским библиотекам Приморья. С ними могут познакомиться все желающие. Такие подарки люди будут ценить и через 100 лет.

Приобрести эти книги можно в издательстве «Валентин» (конт. тел. 245-02-58). Подробная информация на сайте: www.ytro-vostoka.ru.

Петр ТЕЛЯКОВ.

«Золотой Рог».