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В Приморье будет создан филиал прославленной Академии Русского балета имени Вагановой
В предварительным просмотре детей в филиал Академии Русского балета смогут принять участие желающие со всего Дальнего Востока
Соглашение о создании филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в Приморье подписали губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе в Петербурге, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Торжественная церемония состоялась в музее старейшей балетной школы в мире.
Подписание соглашения об открытии в Приморье филиала стало ключевым мероприятием рабочего визита губернатора в Санкт-Петербург. По словам Владимира Миклушевского, это значимое событие для всего региона.
«Так же, как и открытие Приморской сцены Мариинки, филиал Академии Русского балета имени Вагановой - это новая страница в культурной жизни края», - подчеркнул Губернатор.
В предварительным просмотре детей в филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в Приморье, который планируется провести в конце августа, смогут принять участие желающие со всего Дальнего Востока.
«Тут мы не будем делать никаких ограничений, приглашаются все желающие учиться балету. Даты просмотра объявим дополнительно», - заявил губернатор края.
Николай Цискаридзе подчеркнул, что отбирать юные таланты будут по традиции, «как это делается уже три века подряд». Начать познавать балет в культурной столице страны смогут на первом этапе около 10-12 ребят.
«Это будет целевой набор от Приморского края. И Минкультуры уже дало свое согласие. Установим точную цифру, когда увидим число заявок и посмотрим всех, кто придет. Для балета важны способности. Важно все - нужен и слух, и внешние данные, и строение соответствующее, но главное - здоровье. Очень часто бывают способные дети, у которых все подходит, но по медицинским показаниям они не имеют права заниматься», - акцентировал Народный артист России.
Учиться успешно прошедшие конкурс ребята начнут в Санкт-Петербурге, а продолжат в Приморье.
«Первый набор будет проведен через год, к 1 сентября 2017 года. Учиться в первом классе дети приедут сюда, в Санкт-Петербург, чтобы потом продолжить обучение во вновь созданном филиале и служить родному Приморскому краю на новой сцене», - заявил Николай Цискаридзе.
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