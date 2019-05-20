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Во Владивостоке "Ночь в музее" отгремела на "Заре"
Всероссийская акция «Ночь в музее» стала традиционным культурным мероприятием Владивостока, уже в 14-й раз объединяя всех желающих прикоснуться к искусству, приобщиться к науке и просто насладиться таинственной атмосферой выставочных залов после захода солнца.
18 мая в рамках акции ЦСИ «Заря» целый день принимал гостей. Музей современного искусства подготовил масштабную культурную программу, в которую вошли такие мероприятия как Весенний Фримаркет, лекции «Богатство недр Приморского края», «Нескучная ботаника», «Легенды и история полуострова Краббе», музыкальные блоки, выставки, перфомансы и многое другое.
ЦСИ «Заря» сумел организовать интересные культурные маршруты для совершенно разных групп посетителей, ориентируясь на их возрастные предпочтения и интересы.
Для детской аудитории были предложены такие мероприятия как научный лекторий о флоре и фауне, игры на открытом воздухе, мастер-классы, практическое занятие «Что разгадывает геолог?», детективный маршрут по арт-объектом ЦСИ «Заря» и квест-игра «В посиках Окана».
Любители живой музыки смогли насладиться выступлениями группы «Кот и Космос», бардовскими песнями Вячеслава Ташкенова и экспериментальным джазом от группы «Кристалл».
Особенно отчаянные посетители «Зари» могли воспользоваться уникальной возможностью – бесплатно набить настоящую татуировку от тату-мастера Софы Пашкевич.
Также в рамках акции «Ночь в музее» на площадке «Зари» гости мероприятия могли наблюдать создание настенной росписи французским художником-муралистом Антуаном Мартине. Проект был организован по инициативе Французского Института в Санкт-Петербурге при поддержке Посольства Франции.
Однако самым ярким событием дня можно назвать музыкальный перфоманс группы «Дальневосточные разлучницы».
Живая экспериментальная музыка с этническими мотивами сопровождалась первобытными танцами людей в белых одеждах. Участники перфоманса обливались краской, кружились и изображали состояние транса. Некоторые свидетели акта современного искусства сами охотно стали участниками действия, однако многие не скрывали удивления и страха перед эксцентричными «шаманскими» танцами и оглушающей напряженной музыкой.
«Ночь в музее» в ЦСИ «Заря» завершилась кинопоказом первого арт-хаусного фильма Владивостока «Сабс», снятого по мотивам романа Джека Керуака «Подземные».
Фото автора.
Полина КАШПУР. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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