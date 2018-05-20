"Ночь музеев-2018" раскрыла "Шедевры запасников" и будущее музейного движения во Владивостоке

19 мая Всероссийская акция "Ночь Музеев-2018" собрала жителей гостей и Владивостока в музеях, арт-центрах и галереях

Выставки в арт-пространствах современного искусства "Заря" и "Хлебозавод", мастер-классы для детей и взрослых в Приморском музее им. Арсеньева, Музее города и Доме путешественника Арсеньева, разнообразные лекции и музыкальные концерты, арт-ярмарки и открытые кинопоказы позволили горожанам активно провести выходные. Темой акции двенадцатой "Ночи музеев-2018", вновь проводимой в Приморской столице 19-20 мая, стали "Шедевры запасников".

Культурно-развлекательная программа, организованная для детей в первой половине дня, предоставила владивостокцам прекрасную возможность отдохнуть семьями. Экскурсионные агентства предложили жителям прогуляться по исторически значимым улицам города: заглянуть в потайные уголки Миллионки, посмотреть на город глазами Элеоноры Прей, а также пройти по следам Порто-Франко. Подростки и взрослые также остались не обделёнными вниманием: кинопоказы и музыкальные перфомансы проводились до 2 часов ночи.

Наша первая точка «ночного маршрута» - молодёжная библиотека "БУК", в которой состоялся круглый стол "Музей литературы русского Востока: концепция и перспективы развития" при участии владивостокских историков и литераторов, филологов и журналистов.

Директор издательства "Рубеж" Александр Колесов, сотрудник Приморского музея им. В.К.Арсеньева Александр Лобычев, директор Музея современного искусства "Артэтаж" Александр Городний, заместитель директора по научной работе Приморского музея им. В.К. Арсеньева Анжелика Петрук, журналист и писатель Василий Авченко, преподаватель ДВФУ по образовательной программе "Филология" Елена Кириллова, преподаватель ДВФУ Наталья Милянчук, журналист и хранитель архива поэтессы Лариссы Андерсен Тамара Калиберова говорили о литературе, существующей "на границе Востоков". Речь шла и о скором открытии музея дальневосточной литературы, в котором планируют "сосредоточиться на выставках, уделив особое внимание периоду революции и гражданской войны".

В планах музея открытие выставки "Поэты русского Китая" уже осенью, на которой раскроют связи владивостокских, харбинских и шанхайских литераторов.

Адресом новорождённого "живого исторического пространства" станет ул. Светланская, 25.

"Музея всегда мало", - подчеркнули собравшиеся. Его открытие станет важнейшим толчком для развития научной и литературной сторон Приморья.

Следующая площадка «Ночи музеев» - Приморская государственная картинная Галерея, где выступила единственная на Дальнем Востоке инструментальная фламенко-группа "Los Nuestros", что в переводе на русский означает "Свои". Музыкантам удалось создать уютную и домашнюю атмосферу, и по окончании непродолжительного концерта все присутствующие стали "своими".





Слушатели окунулись в мир Испании и услышали как авторские композиции музыкантов, так и классические произведения. Все желающие были приглашены на сольный концерт группы, который состоится в начале июня.

Корреспондент «Золотого Рога» успел и в Центр Современного Искусства "Заря", где тоже была представлена музыкальная программа.









В кинозале состоялся концерт перфомативной электронной музыки от SoundArtist.ru. Впечатления у присутствующих остались неоднозначными: истерический смех с различного рода шумами слились в первой композиции, вторая - походила на настройку аппаратуры, финальная - оказалась слиянием несовместимого - звуков воды и электричества. Однако среди любопытных также оказались и истинные поклонники современного музыкального творчества.

Фото автора.

Софья ЗИМА.